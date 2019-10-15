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Mercedes по-индийски: автомобиль украсили бриллиантами 

Car.ru 4 часа назад
Mercedes по-индийски: автомобиль украсили бриллиантами
Фото: Car.ru
Индийцы представили обществу Mercedes по-индийски. На кузове транспортного средства оказалось 350 тысяч драгоценных камней. В данном случае речь идёт о бриллиантах.
Car.ru
Индийские автолюбители решили, что роскошный автомобиль нуждается в очередной инновации. По их мнению, транспортному средству не хватало отделки дорогими драгоценными камушками.
В итоге дорогой Mercedes был инкрустирован множеством бриллиантов. На всё авто пришлось выделить 350 000 огранённых дорогих алмазов.
Car.ru
Брильянтовое транспортное средство было представлено в рамках выставки, которая носит название Bharat Diamond Week. Её проводят на территории Мумбаи.
Спонсором данного мероприятия является Ашок Гаджера. По его словам, выставка является платформой для мелких продавцов драгоценных каменей. Гаджера заявил, что его команда выступает спонсором инкрустации авто.
Такие действия были предприняты, чтобы привлечь на мероприятие максимальное количество покупателей из разных государств. Транспортное средство будет подарено человеку, который потратит на приобретение драгоценных камней свыше 10 млн долларов.
В рамках выставки примут участие сто пятьдесят индийских компаний. На шоу за драгоценными камнями приедут американские, китайские, австралийские, арабские и африканские миллионеры.
Целью мероприятия является знакомство иностранных клиентов с предлагаемой продукцией небольших фирм, занимающихся огранкой алмазов.
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