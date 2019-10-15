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В МВД предложили продавать «красивые» номера через сайт госуслуг 

ТК «Звезда» + ещё 1 5 часов назад
«Красивые» номера начнут продавать через сайт госуслуг
Фото: ТАСС
Согласно предложению, на портале можно будет организовать выбор «красивых» номеров с повторяющимися цифрами и буквами.
В МВД РФ предложили осуществлять выбор и покупку государственных номеров при регистрации транспортных средств через платформу портала госуслуг. Об этом заявил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Роман Мишуров.
«Мы придерживаемся того, чтобы данный механизм (выбор и покупка госномеров — прим. ред.) был сделан, опять же, через четко фиксированную пошлину повышенную», — сказал он.
По словам Мишурова, субъекты, по аналогии с транспортным налогом, могут получить право уменьшать или увеличивать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определять объем серий, которые могут вызвать интерес граждан.
«Это мы предлагаем, позиция МВД в Минэкономразвития ушла», — отметил он.
Согласно предложению, на портале можно будет организовать выбор «красивых» номеров с повторяющимися цифрами и буквами, сообщает ТАСС.
Как заявил Мишуров, Минэкономразвития предлагает другой путь реализации возможности выбора и покупки номеров — аукционы. Однако в МВД сомневаются в эффективности проведения аукциона, который будет занимать около 30 дней.
Он также добавил, что приобретение номеров именно через сайт госуслуг будет наиболее удобным и безопасным для покупателя. Обсуждение данного вопроса между представителями МВД и Минэкономразвития пройдет 24 октября.
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Комментарии
Автоновости , Роман Мишуров , ГИБДД , Минэкономразвития , МВД , ИТАР-ТАСС
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