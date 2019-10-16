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Подсчитан среднегодовой пробег у легковушек в России 

Car.ru + ещё 1 14 часов назад
Подсчитан среднегодовой пробег у легковушек в России
Фото: Car.ru
Специалисты провели исследование, по результатам которого удалось выявить средний пробег легковых машин на территории РФ в течение 365 дней.
Результаты опросов и изучения различных данных позволили выявить, что за год каждая легковая машина проезжает не менее 15 тыс. км. Но, данная цифра может незначительно отличаться, в зависимости от ценового сегмента каждого автомобиля. Например, машины широкого круга использования (масс-маркета) проезжают в среднем не более 14 869 км за год. А авто премиум-класса проезжают по нашей стране в среднем 15 617 километров, пишет автожурнал «Car News».
Car.ru
Все данные были взяты из открытых информационных источников ГИБДД, сети интернет и реальных проверок различных машин. Для достижения точных цифр аналитический отдел журнала просмотрел более 10 миллионов различных анкет и объявлений автомобилей вторичного рынка, которые были выпущены не раньше 1998 года.
Мониторингом рынка поддержанных авто специалисты занимались в течение 6 лет. Для исключения некорректных значений в большом массиве данных была использована специальная программа, которая отсеяла ненужные данные и позволила специалистам заниматься исключительно полезной работой.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП , ГИБДД
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