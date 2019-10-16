Подсчитан среднегодовой пробег у легковушек в России

Специалисты провели исследование, по результатам которого удалось выявить средний пробег легковых машин на территории РФ в течение 365 дней.

Результаты опросов и изучения различных данных позволили выявить, что за год каждая легковая машина проезжает не менее 15 тыс. км. Но, данная цифра может незначительно отличаться, в зависимости от ценового сегмента каждого автомобиля. Например, машины широкого круга использования (масс-маркета) проезжают в среднем не более 14 869 км за год. А авто премиум-класса проезжают по нашей стране в среднем 15 617 километров, пишет автожурнал «Car News».

Car.ru

Все данные были взяты из открытых информационных источников ГИБДД , сети интернет и реальных проверок различных машин. Для достижения точных цифр аналитический отдел журнала просмотрел более 10 миллионов различных анкет и объявлений автомобилей вторичного рынка, которые были выпущены не раньше 1998 года.

Мониторингом рынка поддержанных авто специалисты занимались в течение 6 лет. Для исключения некорректных значений в большом массиве данных была использована специальная программа, которая отсеяла ненужные данные и позволила специалистам заниматься исключительно полезной работой.