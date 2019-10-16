Столичные таксисты давно жалуются на то, что им постоянно приходят штрафы за нарушение правил остановки. Эти нарушения фиксируют камеры Street Falcon, или «Уличный сокол». Устройство делает снимок проезжей части раз в десять секунд. То есть в зонах, где остановка запрещена, — а таких в центре города полно — высадить или тем более посадить пассажира за это время, не нарушив, почти невозможно. Говорит председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов.
Андрей Кудинов, председатель профсоюза водителей такси «Возрождение»: «Ну, в среднем работающему таксисту, причем даже если таксист работает и знает ситуацию, три-четыре штрафа в месяц. В центр никто не едет. Раньше доходило просто до безумия, могло прилетать в день и по два штрафа, первое время, когда только это заработало. Никто не предупредил, что так будет. Сейчас люди отказываются ехать в центр, а кто не знает или новичок, до первого „залета“, грубо говоря, пока к нему не прилетит этот штраф, ездят. Как штраф прилетит, он скажет: „А зачем мне это надо? Я поеду работать по Алтуфьеву или по Марьину, по району, не буду брать в центр заказы“. Кто-то выживает такси из города, такое впечатление».
Агрегаторам пришлось подстраиваться, говорит директор по связям с общественностью «Ситимобил» Георгий Лобушкин.
Георгий Лобушкин, директор по связям с общественностью «Ситимобил»: «С конца прошлого года мы никогда не назначаем заказы в такие зоны. Клиент может вызвать машину в эту зону, мы по умолчанию передвигаем точку подачи к тому месту, где это можно. Если клиент настаивает, что ему нужно только сюда, то в комментариях мы пишем, что „заказ в зоне действия запрета остановки“. Водитель сам решает, будет он такой заказ брать или нет».
Однако в последнее время что-то изменилось и в лучшую сторону. Вот что Business FM рассказал таксист Александр.
«Да, есть ощущение, что в последний месяц не приходят штрафы там, где они могли бы прийти. Видимо, знаете, проблема уходит в какое-то автоматическое решение, потому что, может быть, теперь 60 секунд можно находиться под этой камерой».
За разъяснением мы обратились в ЦОДД. Начальник ситуационного центра, замруководителя ЦОДД Александр Евсин переадресовал вопрос к другой структуре, но при этом сказал.
Александр Евсин, замруководителя ЦОДД: «Эти камеры устанавливает организация под названием „Администратор московского парковочного пространства“, и в некоторых местах были действительно очень жесткие интервалы выставлены, 10-20 секунд буквально. Проблема была поднята на уровне департамента транспорта, и сейчас, насколько я знаю, эти минимальные интервалы увеличены до 60 секунд. Если высадка производится быстро либо посадка за одну минуту, то штрафы не приходят».
Официально о перенастройке камер в АМПП не сообщали. Получить оперативный комментарий на этот счет от этой структуры накануне Business FM не удалось. Хотя для ответа хватило бы и 60, а возможно, даже и десяти секунд.