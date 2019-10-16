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«Кто-то выживает такси из города» 

BFM.RU 1 час назад
«Кто-то выживает такси из города»
Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Столичные таксисты давно жалуются на то, что им постоянно приходят штрафы за нарушение правил остановки. Эти нарушения фиксируют камеры Street Falcon, или «Уличный сокол». Устройство делает снимок проезжей части раз в десять секунд. То есть в зонах, где остановка запрещена, — а таких в центре города полно — высадить или тем более посадить пассажира за это время, не нарушив, почти невозможно. Говорит председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов.
Андрей Кудинов, председатель профсоюза водителей такси «Возрождение»: «Ну, в среднем работающему таксисту, причем даже если таксист работает и знает ситуацию, три-четыре штрафа в месяц. В центр никто не едет. Раньше доходило просто до безумия, могло прилетать в день и по два штрафа, первое время, когда только это заработало. Никто не предупредил, что так будет. Сейчас люди отказываются ехать в центр, а кто не знает или новичок, до первого „залета“, грубо говоря, пока к нему не прилетит этот штраф, ездят. Как штраф прилетит, он скажет: „А зачем мне это надо? Я поеду работать по Алтуфьеву или по Марьину, по району, не буду брать в центр заказы“. Кто-то выживает такси из города, такое впечатление».
Агрегаторам пришлось подстраиваться, говорит директор по связям с общественностью «Ситимобил» Георгий Лобушкин.
Георгий Лобушкин, директор по связям с общественностью «Ситимобил»: «С конца прошлого года мы никогда не назначаем заказы в такие зоны. Клиент может вызвать машину в эту зону, мы по умолчанию передвигаем точку подачи к тому месту, где это можно. Если клиент настаивает, что ему нужно только сюда, то в комментариях мы пишем, что „заказ в зоне действия запрета остановки“. Водитель сам решает, будет он такой заказ брать или нет».
Однако в последнее время что-то изменилось и в лучшую сторону. Вот что Business FM рассказал таксист Александр.
«Да, есть ощущение, что в последний месяц не приходят штрафы там, где они могли бы прийти. Видимо, знаете, проблема уходит в какое-то автоматическое решение, потому что, может быть, теперь 60 секунд можно находиться под этой камерой».
За разъяснением мы обратились в ЦОДД. Начальник ситуационного центра, замруководителя ЦОДД Александр Евсин переадресовал вопрос к другой структуре, но при этом сказал.
Александр Евсин, замруководителя ЦОДД: «Эти камеры устанавливает организация под названием „Администратор московского парковочного пространства“, и в некоторых местах были действительно очень жесткие интервалы выставлены, 10-20 секунд буквально. Проблема была поднята на уровне департамента транспорта, и сейчас, насколько я знаю, эти минимальные интервалы увеличены до 60 секунд. Если высадка производится быстро либо посадка за одну минуту, то штрафы не приходят».
Официально о перенастройке камер в АМПП не сообщали. Получить оперативный комментарий на этот счет от этой структуры накануне Business FM не удалось. Хотя для ответа хватило бы и 60, а возможно, даже и десяти секунд.
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Комментарии
Автоновости , Георгий Лобушкин , Business FM
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