Toyota представила субкомпактный хэтчбек Yaris

Японская компания показала Yaris нового поколения, который появится в продаже в феврале 2020 года.

Yaris стал чуть короче по сравнению с моделью первой генерации: длина новинки составила 3,94 м, в ширина выросла на целых 50 мм — до 1,75 м. Высота сократилась на 5 мм и составила 1,47 м.

Новинка переехала на платформу GA-B, которая представляет собой версию глобальной TNGA для компактных автомобилей. Благодаря новой платформе удалось сделать Yaris на 20 кг легче и опустить центр тяжести на 15 мм, улучшив устойчивость по сравнению с хэтчбеком первого поколения.

В список оснащения войдет пакет систем безопасности Toyota Safety Sense с функцией предотвращения столкновений и распознавания пешеходов и дорожных знаков, круиз-контроль, система помощи при парковке, поворачиваемые сиденья для водителя и переднего пассажира, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В гамму двигателей на старте войдет гибрид на базе 1,5-литрового трехцилиндрового мотора. Пару ему составит электродвигатель, работающий от литий-ионной батареи и выдающий 80 л.с.

Позднее новый Yaris будет доступен с 1,5 и 1,0-литровыми трехцилиндровыми бензиновыми двигателями, но продаваться версии будут на разных рынках.