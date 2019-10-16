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Toyota представила субкомпактный хэтчбек Yaris 

Авторамблер 33 минуты назад
Toyota представила субкомпактный хэтчбек Yaris
Фото: Авторамблер
Японская компания показала Yaris нового поколения, который появится в продаже в феврале 2020 года.
Yaris стал чуть короче по сравнению с моделью первой генерации: длина новинки составила 3,94 м, в ширина выросла на целых 50 мм — до 1,75 м. Высота сократилась на 5 мм и составила 1,47 м.
Новинка переехала на платформу GA-B, которая представляет собой версию глобальной TNGA для компактных автомобилей. Благодаря новой платформе удалось сделать Yaris на 20 кг легче и опустить центр тяжести на 15 мм, улучшив устойчивость по сравнению с хэтчбеком первого поколения.
В список оснащения войдет пакет систем безопасности Toyota Safety Sense с функцией предотвращения столкновений и распознавания пешеходов и дорожных знаков, круиз-контроль, система помощи при парковке, поворачиваемые сиденья для водителя и переднего пассажира, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
В гамму двигателей на старте войдет гибрид на базе 1,5-литрового трехцилиндрового мотора. Пару ему составит электродвигатель, работающий от литий-ионной батареи и выдающий 80 л.с.
Позднее новый Yaris будет доступен с 1,5 и 1,0-литровыми трехцилиндровыми бензиновыми двигателями, но продаваться версии будут на разных рынках.
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Автоновости , Toyota , Apple
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