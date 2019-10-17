Новые чудо-камеры: ГИБДД нашла замену треногам

ГИБДД допустили возможность замены камер-треног современными автоматическими комплексами фото— и видеофиксации «Кордон. Про-М», сообщает Autonews. По мнению автоинспекторов, новые устройства позволят избежать претензий с стороны водителей на некорректную работу дорожных камер.

О намерении обновить техническое оснащение полицейских на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников . По его словам, на работу передвижных камер приходит много жалоб от российских автолюбителей.

«Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам. Претензий со стороны населения будет меньше», — подчеркнул руководитель ведомства.

«Кордон. Про-М» является первым российским комплексом, который способен фиксировать нарушения как в стационарном режиме, так и на борту движущегося транспортного средства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», ГИБДД направила в регионы перечень случаев, когда автомобилистов не должны штрафовать при помощи дорожных камер. В первую очередь, по мнению специалистов, штрафы не должны выноситься во время непогоды, когда качественную фотографию нарушения получить невозможно. Кроме того ограничения в работе комплексов предусмотрены в случае, когда перед ними отсутствует информационная табличка о том, что ведётся автоматическая фиксация нарушений. Также отключению подлежат камеры, на неточность в работе которых больше всего жалуются автолюбители. Наконец, штрафы не должны выноситься, когда в зоне действия комплекса не работают светофоры или ведутся дорожные работы.