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Треноги заменят новыми чудо-камерами 

Авторамблер 1 час назад
Треноги заменят новыми чудо-камерами
Фото: РИА Новости
Устройства, которые умеют измерять скорость как в стационарном положении, так и на борту движущегося авто, показали в среду на выставке "Дорога 2019".
Новые комплексы под названием "Кордон. Про" не будут вызывать столько негатива со стороны водителей, как передвижные камеры, уверен глава ГИБДД Михаил Черников.
"Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам. Претензий со стороны населения будет меньше", — передает слова Черникова издание Autonews.
simicon.ru
На сайте производителя "Кордон. Про" указано, что погрешность таких камер при измерении скорости составляет всего 1 км/ч, а рабочий диапазон составляет от 2 до 300 км/ч.
Когда на российских дорогах появятся новые устройства, пока неизвестно.
В начале октября в ГИБДД рассказали, в каких случаях штрафы, выписанные с помощью дорожных камер, можно считать недействительными.
Когда наведут порядок с установкой видеокамер на дорогах
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Комментарии2
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Михаил Черников , ГИБДД
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