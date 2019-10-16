Треноги заменят новыми чудо-камерами

Устройства, которые умеют измерять скорость как в стационарном положении, так и на борту движущегося авто, показали в среду на выставке "Дорога 2019".

Михаил Черников. Новые комплексы под названием "Кордон. Про" не будут вызывать столько негатива со стороны водителей, как передвижные камеры, уверен глава ГИБДД

"Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам. Претензий со стороны населения будет меньше", — передает слова Черникова издание Autonews.

simicon.ru

На сайте производителя "Кордон. Про" указано, что погрешность таких камер при измерении скорости составляет всего 1 км/ч, а рабочий диапазон составляет от 2 до 300 км/ч.

Когда на российских дорогах появятся новые устройства, пока неизвестно.

В начале октября в ГИБДД рассказали, в каких случаях штрафы, выписанные с помощью дорожных камер, можно считать недействительными.