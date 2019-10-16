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Электросамокаты и гироскутеры станут отдельной категорией транспорта 

News.ru + ещё 4 1 час назад
В России появится новая категория транспорта
Фото: РИА Новости
Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин заявил о скором появлении в России новой категории транспортных средств.
В неё войдут электросамокаты, гироскутеры и моноколёса. Однако Митрошин отмечает, что в настоящий момент нет однозначно утверждённых решений и прописанных правил, передаёт РИА Новости.
Выделять [в отдельную категорию] нужно, потому что они не попадают под уже существующую. К пешеходам человека, который несётся со скоростью 50 км/ч, не очень логично относить. До транспортных средств они не доросли и не являются ими по своей сути, — сообщил представитель МВД.
Как ранее сообщал News.ru, в качестве правки в ПДД появится термин «средства индивидуальной мобильности», обозначающий электросамокаты, моноколёса и гироскутеры. Применение указанного термина также будет относиться к сегвеям, скейтам, обычным самокатам и роликовым конькам.
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Автоновости , ДТП , Дмитрий Митрошин , МВД , РИА Новости
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