В России появится новая категория транспорта

Электросамокаты и гироскутеры станут отдельной категорией транспорта

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин заявил о скором появлении в России новой категории транспортных средств.

В неё войдут электросамокаты, гироскутеры и моноколёса. Однако Митрошин отмечает, что в настоящий момент нет однозначно утверждённых решений и прописанных правил, передаёт РИА Новости.

Выделять [в отдельную категорию] нужно, потому что они не попадают под уже существующую. К пешеходам человека, который несётся со скоростью 50 км/ч, не очень логично относить. До транспортных средств они не доросли и не являются ими по своей сути, — сообщил представитель МВД.

Как ранее сообщал News.ru, в качестве правки в ПДД появится термин «средства индивидуальной мобильности», обозначающий электросамокаты, моноколёса и гироскутеры. Применение указанного термина также будет относиться к сегвеям, скейтам, обычным самокатам и роликовым конькам.