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В Москве появилось 24 новых камеры фиксации нарушений ПДД 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
В Москве появились новые камеры против нарушений ПДД
Фото: РИА Новости
В Москве появилось ещё 24 камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает kp.ru.
«В прошлом году на этих участках дорог произошло от трёх до шести ДТП», — заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Там отметили, что, как правило, после установки камер водители нарушают ПДД реже, и аварийность снижается.
В частности, новые устройства размещены на бульваре адмирала Ушакова, улице академика Королёва, Зелёном проспекте, Северном бульваре, Нахимовском проспекте, Берёзовой аллее, Варшавском шоссе, Тверском бульваре.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области предложили штрафовать водителей за задержку пешеходов.
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Автоновости , ПДД , Комсомольская правда
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