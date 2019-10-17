Серая зона: Почему буксует закон о такси

Почему буксует закон о такси

Последние семь лет рынок такси постепенно уходит в «серую» зону: перевозчики всё реже оформляют лицензии на такси, а доля нелегальных машин с шашечками в некоторых регионах достигает 88 процентов. Законодатели и профессиональное сообщество сходятся в одном: действующие нормы, регулирующие эту отрасль, давно требуют изменений. В Госдуме готовится ко второму чтению проект нового закона для такси, но его текст пока не вызывает удовлетворения у участников законотворческого процесса. «Парламентская газета» разобралась, что мешает навести порядок на рынке услуг такси.

Сколько в стране «серых» такси

Сегодня работу такси в России регулирует закон №69 с невыразительным названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Собственно, конкретно о такси речь идёт лишь в некоторых положениях этого документа. Согласно им, в каждом регионе фирмы такси, будь то юрлицо или ИП, могут работать только на основании лицензии. Причём такие разрешения выдаются не водителям, а на каждое транспортное средство.

0,7 процента составляет вклад рынка такси в ВВП России. Закон вступил в силу в 2011 году, и через год количество выданных разрешений на деятельность такси достигло 339 642 единиц. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказала председатель Общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова, представляя итоги исследования, которое провела её организация. Но уже в 2013 году лицензии оформили всего на 250 тысяч авто, и до 2015 года этот показатель стремительно падал. В 2016 году случился небольшой рост, а в прошлом году динамика снова пошла на убыль.

По словам эксперта, такая тенденция — свидетельство недоверия рынка. «Когда один человек регистрируется и получает разрешение на такси, а рядом стоит нелегальный перевозчик, который работает по тем же тарифам, возит тех же пассажиров, но при этом у него расходы ниже — соответственно, возникает вопрос: а зачем всё это нужно?» — пояснила она.

Масштабы «серой» зоны рынка такси впечатляют. «В России в сфере такси работает около двух миллионов человек, из них порядка 1,7 работают нелегально», — привела Ирина Зарипова итоги исследования.

Чего хотят регионы

Эксперт также рассказала, что в ходе опроса региональные власти жаловались на пробелы в законодательстве, которые мешают очистить рынок такси: «На первом месте — аннулирование разрешений на работу такси. Сейчас это возможно сделать только в судебном порядке. Это длительная и затратная процедура, поэтому пока чаще всего разрешения аннулируются только по заявлению».

Среди прочего регионы просят ввести законодательный запрет для агрегаторов (служб заказа такси) на передачу заказов шофёрам, не имеющим лицензии и национальных водительских удостоверений.

По словам же зампреда Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Старовойтова, некоторые регионы ухитряются держать «в узде» рынок такси и с помощью существующих механизмов. В качестве «примерного» региона он назвал Белгородскую область. Но положительные примеры пока исключение, а большинство региональных властей не спешат наводить порядок в сфере такси, ожидая нового закона, посетовал депутат.

Агрегатор государство заменил

Проект нового закона, полностью посвящённого регулированию сферы такси, разработала группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичёвым . В пояснительной записке авторы указывали на рост числа ДТП с участием нелегальных такси, которых также становится всё больше. По их мнению, действующий закон №69 «не в состоянии коренным образом повысить безопасность и качество перевозок», так как отстаёт от уровня развития отраслевых технологий.

Парламентарии приняли документ в первом чтении в декабре прошлого года, причём перед голосованием тема обсуждалась достаточно бурно. Депутатов интересовали различные нюансы регулирования отрасли: страхование ответственности водителей такси, контроль режима труда и отдыха шофёров, введение предрейсовых медосмотров, налогообложение водителей в статусе самозанятых и многое другое. Интересовали парламентариев и гарантии, что принятие закона не спровоцирует рост тарифов.

В ходе дискуссии Лысаков обозначил ещё одну загвоздку. «Требования самого профессионального сообщества, разных его частей, иногда бывают взаимоисключающими. Вот в этом проблема, но я думаю, что комитет разберётся», — отметил он, говоря о привлечении экспертов при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Будущее проекта пока туманно

Однако вынесение документа на второе чтение растянулось уже на полгода. Причина: переработанный текст вызвал разногласия между всеми участниками законодательного процесса.

В начале октября член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев сообщил «Парламентской газете», что к проекту закона поступило более двухсот поправок. Это заставило парламентариев задуматься о возможности переписать и внести документ сызнова. Он отметил, что с учётом развития технологий многие положения законопроекта уже устарели и нуждаются в актуализации.

Комитет Госдумы по транспорту пока вообще не обсуждал этот законопроект, и ясного будущего у него пока не просматривается, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» 14 октября депутат Александр Старовойтов . При этом он вообще сомневается в необходимости нового закона: действующее законодательство даёт властям весь инструментарий, убеждён депутат. «Многие эксперты, даже подавляющее большинство, против создания нового закона о такси. И сейчас механизмы достаточно отработаны, чтобы регионы могли контролировать ситуацию», — отметил он.

Его коллега Вячеслав Лысаков возражает: «Весь этот закон №69 состоит из одной фразы. Какие поправки… Наш проект закона комплексный». Вместе с тем, посетовал он, ко второму чтению законопроект был существенно переработан, так что от изначальной версии, которая регулировала взаимоотношения всех участников рынка такси, от агрегаторов до индивидуальных предпринимателей, практически ничего не осталось.

«Изначальный текст, который был согласован со всеми министерствами и ведомствами, сейчас принципиально переделан, в нём изменилась даже концепция, на мой взгляд. В таком виде он получил огромное количество замечаний, в том числе от Государственно-правового управления Администрации Президента, Правительства и так далее. Сейчас он снова находится в работе», — рассказал он «Парламентской газете».

Основная претензия Лысакова в том, что его коллеги решили применить в сфере такси те же принципы, которые сейчас действуют в сфере автобусных перевозок. «А это совершенно разные вещи. В итоге получилась смесь ежа с колючей проволокой», — считает депутат.

Вряд ли повторная переработка документа будет завершена до нового года, добавил он: «Вокруг этого бедного нашего законопроекта столько неясностей, что чётко спрогнозировать его ближайшее будущее не представляется возможным».

«Когда законопроект будет готов ко второму чтению — я вам сообщу. Больше ничего не скажу», — прокомментировал «Парламентской газете» ситуацию глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв.

Совет Федерации готовит альтернативу

Людмила Бокова. Зайти с новой стороны попытались в Совете Федерации: там заканчивают работу над своей версией законопроекта о регулировании рынка таксомоторных перевозок. Концепция документа состоит в максимальной цифровизации этой сферы: создании реестров водителей такси и их цифровых профилей, рассказывала «Парламентской газете» его инициатор, первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству

«В нашем законопроекте мы постарались учесть все замечания, высказанные по проблеме такси в экспертном сообществе, в самой отрасли и, конечно, в Государственно-правовом управлении Администрации Президента», — отмечала она.

Также сенаторы хотят ограничить количество разрешений на такси в городах. И прежде чем внести проект закона в Госдуму, им осталось рассчитать оптимальное количество машин такси на душу населения.