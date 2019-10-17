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Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД 

Car.ru + ещё 11 1 час назад
Минфин отказался выделять 40 млрд рублей на ЦКАД
Фото: car.ru
В Минфине накануне отказались выделять Минтрансу более 40 млрд рублей, необходимых, по заявлению компании, на завершение и введение в эксплуатацию некоторых участков ЦКАД.
Деньги должны были пойти на устранение узких мест на пути, в том числе для создания обхода вокруг Малые Вяземы, деревни, где проходит путь, и возле Можайского шоссе. Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что в Министерстве финансов приняли решение об отказе выделения дополнительных средств на построение Центральной кольцевой автомобильной дороги в Москве. Пока финансирование необходимо в размере 40 миллиардов рублей, однако таких средств выделить государство попросту не может. Прежде эксперты отмечали, что дополнительные деньги необходимы для устранения недочетов, в том числе узких мест, а также создания обхода деревни Малые Вяземы, находящейся на пересечении автодорог, а также возле Можайского шоссе.
Построить также необходимо развязку на пересечении строящегося шоссе с Волоколамским, перенести нефти— и газопроводы. В Министерстве отметили, что прежде Владимир Путин сообщал о необходимости не допустить увеличения стоимости строительства автодороги, а потому деньги выделены не будут.
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Автоновости , Владимир Путин , Минтранс РФ , Минфин
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