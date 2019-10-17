Минфин отказался выделять 40 млрд рублей на ЦКАД

Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД

Минфине накануне отказались выделять Минтрансу более 40 млрд рублей, необходимых, по заявлению компании, на завершение и введение в эксплуатацию некоторых участков ЦКАД.

Деньги должны были пойти на устранение узких мест на пути, в том числе для создания обхода вокруг Малые Вяземы, деревни, где проходит путь, и возле Можайского шоссе. Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что в Министерстве финансов приняли решение об отказе выделения дополнительных средств на построение Центральной кольцевой автомобильной дороги в Москве. Пока финансирование необходимо в размере 40 миллиардов рублей, однако таких средств выделить государство попросту не может. Прежде эксперты отмечали, что дополнительные деньги необходимы для устранения недочетов, в том числе узких мест, а также создания обхода деревни Малые Вяземы, находящейся на пересечении автодорог, а также возле Можайского шоссе.