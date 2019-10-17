Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне лишатся культового внедорожника Mitsubishi 

Авторамблер 4 часа назад
Россияне лишатся культового внедорожника Mitsubishi
Фото: Авторамблер
В ближайшем будущем отечественный рынок покинет Mitsubishi Pajero, сообщает в четверг Auto.Mail.ru со ссылкой на представителей японского бренда.
Производство и продажи "Паджеро" в Японии прекратились еще летом, а теперь пришла пора и других рынков.
"Поставки Pajero в Россию закончатся вместе с истечением действующего ОТТС (в этом году) и новые уже не планируются", — сообщили журналистам представители российского офиса Mitsubishi. При этом там отметили, что у компании еще есть некоторые планы на Pajero в России — правда, они пока держатся в секрете.
Сейчас россиянам доступен Mitsubishi Pajero четвертого поколения, который оснащается бензиновым и дизельными моторами и стоит у дилеров от 2,96 млн до 3,11 млн руб. Кроме этого, с ценником от 2,4 млн до 3,2 млн руб. продается Pajero Sport третьего поколения, который обновился в июле.
В начале октября Mitsubishi вывела на российский рынок "терминаторскую" спецверсию Pajero с черным брутальным кузовом и эксклюзивными колесными дисками.
Водители больше не смогут ездить без номеров
Авторамблер: последние новости
Треноги заменят новыми чудо-камерами Треноги заменят новыми чудо-камерами Названо число аннулированных водительских прав в России Названо число аннулированных водительских прав в России Toyota представила субкомпактный хэтчбек Yaris Toyota представила субкомпактный хэтчбек Yaris
Комментарии
Автоновости , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Филиппин упал с мотоцикла
Президент Филиппин упал с мотоцикла1
Актриса Хелен Хант попала в ДТП
Актриса Хелен Хант попала в ДТП
Россиянка уточнила у сбитого ребенка маршрут и уехала
Россиянка уточнила у сбитого ребенка маршрут и уехала15
Как справиться с ритмическим заносом на дороге
Как справиться с ритмическим заносом на дороге1
Вот так будет выглядеть новая Skoda Octavia
Вот так будет выглядеть новая Skoda Octavia
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть