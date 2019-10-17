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Россияне лишатся культового внедорожника 

Рамблер + ещё 1 57 минут назад
Внедорожник Mitsubishi Pajero не будет поставляться на российский рынок. Об этом со ссылкой на пресс-службу марки сообщает «Российская газета».
По данным издания, одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель заканчивается в конце 2019 года, продлевать его не будут и поставки внедорожника в Россию прекратятся.
Компания пообещала сообщить о дальнейшей судьбе модели до конца октября, пишет газета.
В 2019 году, по информации издания, дилеры бренда реализовали в России 28 840 автомобилей Mitsubishi, что 3% меньше, чем год назад. Внедорожник Pajero выбрали менее 1000 покупателей.
Как сообщал «Рамблер», 24 июля состоялась успешная попытка по установлению нового рекорда России на Mitsubishi Pajero Sport c дизельным двигателем. С каспийского пляжа команда на японском автомобиле поднялась на Эльбрус. Суммарный перепад высот составил около 3 900 м.
Автоновости , Видео , Mitsubishi Pajero Sport , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi , "Российская газета"
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