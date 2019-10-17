Россияне лишатся культового внедорожника

Внедорожник Mitsubishi Pajero не будет поставляться на российский рынок. Об этом со ссылкой на пресс-службу марки сообщает «Российская газета».

По данным издания, одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель заканчивается в конце 2019 года, продлевать его не будут и поставки внедорожника в Россию прекратятся.

Компания пообещала сообщить о дальнейшей судьбе модели до конца октября, пишет газета.

В 2019 году, по информации издания, дилеры бренда реализовали в России 28 840 автомобилей Mitsubishi, что 3% меньше, чем год назад. Внедорожник Pajero выбрали менее 1000 покупателей.