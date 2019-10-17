Назван неожиданный эффект повышения скорости на дорогах

В России сократилось количество аварий на участках трасс с повышенным скоростным режимом. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала начальник пресс-службы госкомпании «Автодор» Татьяна Шадрина.

«Как показала практика, где у нас на дорогах уже несколько лет существует скоростной режим 130 км/ч (на 99 километрах), там эффект от повышения скорости очень интересный. Снижение ДТП на 15% процентов, погибших и раненных снижение на 37%, и при этом увеличивается пропускная способность этих участков. Статистка сама говорит за себя», — сказала она.

По ее словам, для повышения скоростного режима дорога должна отвечать определенным параметрам: на ней не должно быть пересечений на одном уровне, светофоров, пешеходных переходов, зебр, должны быть ограждения дороги, чтобы на нее не могли выйти пешеходы, разделительная полоса между встречными потоками и хорошая освещенность.

Шадрина сообщила, что в ближайшее время «Автодор» планирует ввести скоростной режим до 130 км/ч еще на 382 километрах российских дорог.