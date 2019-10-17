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На российских дорогах появятся комиссары 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
На российских дорогах появятся комиссары
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о возможности внедрения на федеральных трассах службы аварийных комиссаров. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов, пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».
По словам чиновника, такую практику могут распространить «как минимум на федеральные дороги, как максимум по всей России». В то же время данный вопрос потребует серьезных расчетов, проработки взаимодействия с ГИБДД и МЧС.
Предполагается, что аварийные комиссары смогут оперативно оказывать техническую и медицинскую помощь на дорогах, а также оформлять ДТП. Аналогичная служба уже действует на платных дорогах «Росавтодора»: в ее состав входят 63 экипажа, которые работают в круглосуточном режиме.
Данная мера призвана усилить меры безопасности на дорогах, что предусмотрено национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.
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Автоновости , Дмитрий Медведев , МЧС , ГИБДД
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