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Составлен ТОП-10 автомобилей с пробегом в Москве 

Рамблер 2 часа назад
Составлен ТОП-10 автомобилей с пробегом в Москве
Фото: РИА Новости
Самым популярным подержанным автомобилем на московском рынке стал Ford Focus. По данным агентства «Автостат», объем вторичного рынка этих автомобилей в Москве составил 6 тысяч штук за 9 месяцев текущего года.
На втором месте по популярности у покупателей — Hyundai Solaris. С начала года было перепродано 4,9 тысячи таких машин.
Тройку лидеров замыкает лифтбек Skoda Octavia с показателем 4,5 тысячи единиц.
В топ-10 также вошли: KIA Rio, Toyota Camry, Volkswagen Polo, Opel Astra Mercedes-Benz E-Class, BMW 3-Series и KIA Ceed.
Всего, по данным «Автостата», рынок подержанных легковых машин в Москве составил 190,5 тысячи единиц.
Водители больше не смогут ездить без номеров
Автоновости , Hyundai , Opel Astra , BMW , Kia , Ford Focus , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Toyota , Skoda Octavia , Volkswagen , Skoda , Opel , Kia Rio , Toyota Camry , Mercedes-Benz
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