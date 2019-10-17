Составлен ТОП-10 автомобилей с пробегом в Москве 

Самым популярным подержанным автомобилем на московском рынке стал Ford Focus. По данным агентства «Автостат», объем вторичного рынка этих автомобилей в Москве составил 6 тысяч штук за 9 месяцев текущего года.
На втором месте по популярности у покупателей — Hyundai Solaris. С начала года было перепродано 4,9 тысячи таких машин.
Тройку лидеров замыкает лифтбек Skoda Octavia с показателем 4,5 тысячи единиц.
В топ-10 также вошли: KIA Rio, Toyota Camry, Volkswagen Polo, Opel Astra Mercedes-Benz E-Class, BMW 3-Series и KIA Ceed.
Всего, по данным «Автостата», рынок подержанных легковых машин в Москве составил 190,5 тысячи единиц.