Составлен ТОП-10 автомобилей с пробегом в Москве

Самым популярным подержанным автомобилем на московском рынке стал Ford Focus . По данным агентства «Автостат», объем вторичного рынка этих автомобилей в Москве составил 6 тысяч штук за 9 месяцев текущего года.

На втором месте по популярности у покупателей — Hyundai Solaris. С начала года было перепродано 4,9 тысячи таких машин.

Тройку лидеров замыкает лифтбек Skoda Octavia с показателем 4,5 тысячи единиц.

Всего, по данным «Автостата», рынок подержанных легковых машин в Москве составил 190,5 тысячи единиц.