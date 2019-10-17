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Россия закупит автомобили Made in Azerbaijan 

Car.ru 1 час назад
Россия закупит автомобили Made in Azerbaijan
Фото: car.ru
В скором времени в России появится десять машин под названием Khazar SD, выпуск которых осуществляется азейбарджано-иранским заводом, расположенном в промышленном районе в Нефтечалинске. Данные предоставил посол Гусейнов Бунияд, представляющий интересы Азербайджана в Иране. Бунияд Гусейнов отметил, что поставки автомобилей будут произведены под названием, принадлежащем компании Made in Azerbaijan, популярной на родине. Посол добавил, что на мощностях предприятия используются только передовые технологии, благодаря чему есть возможность выпуска 10 тысяч седанов различных модификаций.
Завод торжественно открыли в 2018 году, в мероприятии принял также участие президент Ирана Хасана Рухани, а работает предприятие в Баку. Филиалы были запущены после заключения соглашения между крупными автомобильными брендами Iran Khodro и Azeurocar, последний является дочерним предприятием компании AzerMash.
О поставках Гусейнов, занимающий должность посла при министерстве Азербайджана, находящегося в Иране, рассказал в ходе официальной встречи представителя власти Джаалехом Юнисом, занимающим должность председателя Торговой палаты Тебриза. Прошедшее мероприятие осветили местные и российские СМИ.
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Комментарии1
Автоновости , Iran Khodro , Хасан Роухани
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