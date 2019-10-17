АвтоВАЗ зарегистрировал слоган для Lada

Тольяттинский производитель зарегистрировал логотип Lada с новым слоганом «Новые горизонты».

Соответствующий документ на регистрацию товарного знака с номером 729611 находится в базе Роспатента

Для экспортных рынков АвтоВАЗ также предусмотрел англоязычный вариант — New Horizons. Напомним, слоган, разработанный директором по маркетингу Фабьеном Гульми , использовался для рекламы «Лады» еще с конца 2018 года. Его можно было увидеть на буклетах, на сайте и на сувенирах марки.

В копилке слоганов АвтоВАЗа числятся «Lada — то, что надо!», «Lada — ключ к дорогам России», «Lada. Продолжай движение» и другие, но они не были зарегистрированы в базе Роспатента.