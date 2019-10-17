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АвтоВАЗ зарегистрировал слоган для Lada 

Авторамблер 2 часа назад
АвтоВАЗ зарегистрировал слоган для Lada
Фото: Авторамблер
Тольяттинский производитель зарегистрировал логотип Lada с новым слоганом «Новые горизонты».
Соответствующий документ на регистрацию товарного знака с номером 729611 находится в базе Роспатента.
Для экспортных рынков АвтоВАЗ также предусмотрел англоязычный вариант — New Horizons. Напомним, слоган, разработанный директором по маркетингу Фабьеном Гульми, использовался для рекламы «Лады» еще с конца 2018 года. Его можно было увидеть на буклетах, на сайте и на сувенирах марки.
В копилке слоганов АвтоВАЗа числятся «Lada — то, что надо!», «Lada — ключ к дорогам России», «Lada. Продолжай движение» и другие, но они не были зарегистрированы в базе Роспатента.
В 2016 году производитель решил сыграть на созвучии «Веста — невеста», представив рекламную кампанию Lada Vesta, над которой начали иронизировать другие бренды.
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Автоновости , Lada Vesta , Lada , Фабьен Гульми , Роспатент , Автоваз
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