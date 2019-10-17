Мораторий на ЭРА-ГЛОНАСС просят продлить

Жители Дальнего Востока просят чиновников продлить мораторий на ЭРА-ГЛОНАСС

Жители Дальневосточного федерального округа попросили чиновников увеличить срок на ввоз праворульных автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Мораторий сроком на один год накладывался уполномоченными лицами 26 ноября 2018 года. То есть, в конце нынешней осени, импортные праворульные автомобили придется доукомплектовывать системой оповещения экстренных служб.

Сейчас каждый житель Дальнего Востока может легально ввезти праворульный автомобиль для некоммерческого использования, но не более одной машины в год.

Оказывают услугу по установке сертифицированные СТО, которые должны пройти проверку от компании ГЛОНАСС.

В организации о возможном продлении моратория пока что не слышали. Не исключено, что власти Дальнего Востока готовят документы для официального переноса сроков.