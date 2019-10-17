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Жители Дальнего Востока просят чиновников продлить мораторий на ЭРА-ГЛОНАСС 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Мораторий на ЭРА-ГЛОНАСС просят продлить
Фото: Car.ru
Жители Дальневосточного федерального округа попросили чиновников увеличить срок на ввоз праворульных автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Мораторий сроком на один год накладывался уполномоченными лицами 26 ноября 2018 года. То есть, в конце нынешней осени, импортные праворульные автомобили придется доукомплектовывать системой оповещения экстренных служб.
Сейчас каждый житель Дальнего Востока может легально ввезти праворульный автомобиль для некоммерческого использования, но не более одной машины в год.
Оказывают услугу по установке сертифицированные СТО, которые должны пройти проверку от компании ГЛОНАСС.
В организации о возможном продлении моратория пока что не слышали. Не исключено, что власти Дальнего Востока готовят документы для официального переноса сроков.
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