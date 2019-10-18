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Таксистам и грузовикам запретят парковаться во дворах 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Таксистам запретят парковаться во дворах
Фото: ТАСС
Автомобилям юрлиц и ИП запретят парковаться во дворах Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
Хорошая новость для автовладельцев: парковочных мест во дворах станет больше. Это связано с новыми требованиями к стоянке автомобилей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Под ними подразумеваются прежде всего такси и транспорт для грузовых перевозок.
С 1 января вступит в силу приказ Минтранса, согласно которому коммерческому транспорту можно будет парковаться только на специальных стоянках, а во дворах и на обычных парковках — запрещено.
На первом этапе изменения коснутся Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
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Автоновости , Минтранс РФ
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