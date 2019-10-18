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Почему ОСАГО будет дорожать 

Рамблер 1 час назад
Почему ОСАГО будет дорожать
Фото: РИА Новости
Так называемый процесс либерализации ОСАГО, предполагающий внесение изменений в законопроект, был приостановлен депутатами Государственной думы РФ, сообщает Autonews. Парламентарии посчитали, что в нынешней редакции нововведения приведут к слишком значительному подорожанию страховых полисов.
По данным издания, члены нижней палаты парламента отложили рассмотрение второго этапа реформы ОСАГО, согласно которому страховщики получат ржаво применять индивидуальные коэффициенты расчета тарифов для каждого водителя. Однако проект был снят с повестки из-за того, что одобрение инициативы приведёт к значительному росту тарифов.
В министерстве финансов РФ выразили недоумение по поводу решения народных избранников, поскольку уверяют, что законопроект разработан в интересах автовладельцев.
«Я не согласен с таким подходом, я считаю, что законопроект, как он сейчас написан, сбалансирован и баланс там в пользу потребителя. Есть люди, которые считают иначе. Если они нас убедят, посмотрим, что делать дальше», — заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
По словам финансового советника Игоря Файнмана, индивидуализация тарифов в целом позволит экономить деньги прилежным водителям, поскольку автолюбители, которые «аккуратно водят машину и не попадают в ДТП, станут платить меньше». Кроме того, эксперт уверен, что инициатива возвратит на рынок конкуренцию между страховыми компаниями, что поспособствует снижению цен на полисы. Однако законопроект в том виде, в каком его предлагают авторы, скорее приведет к повышению цен.
«У страховых компаний расширяется коридор изменений базового тарифа сначала на 30%, а со временем и на 40%. Как уже показала практика 2015 года, меняется он только в сторону повышения и до максимально разрешенного уровня», — Файнман, подчеркнув, что удорожание полисов приведёт к тому, что большинство российских автолюбителей начнут ездить вовсе без «страховки».
Как ранее сообщал «Рамблер», если законопроект будет принят, в следующем году у страховых компаний появится возможность устанавливать повышенный тариф ОСАГО для водителей, которые отказываются оборудовать свои авто телематическими датчиками, передающими страховщикам данные о скорости и местоположении клиента. При помощи устройств, установленных на машину клиента, страховщики планируют собирать информацию о манере его вождения и в связи с этим впоследствии устанавливать индивидуальный тариф на приобретение полиса.
Доходит до лишения прав: новая разметка водителей в тупик
Комментарии
Автоновости , Алексей Моисеев , Госдума , Минфин
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