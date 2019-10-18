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Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа 

Motor.ru 1 час назад
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Фото: Motor
В Сети появились фотографии нового Hyundai Grandeur. Хотя седан на снимках слишком сильно отличается от нынешней модели, информации о том, будет ли это полноценное обновление или рестайлинг нет. Среди необычных дизайнерских решений модели — светящиеся ромбы ходовых огней, интегрированные в узор решетки радиатора.
Внешность Hyundai Grandeur в полной мере соответствует дизайн-концепции марки, в рамках которой стилистика моделей не просто будет отличаться друг от друга, но и станет учитывать специфику сегмента. Новый седан получит массивную решетку радиатора, с «наплывающими» на нее фарами и ходовыми огнями, являющимися частью общего рисунка, фонари, соединенные лентой стоп-сигнала, переработанный салон с парящей центральной консолью и более крупным центральным дисплеем.
В моторной гамме Grandeur ожидается появление турбомотора 2.5 семейства Theta III мощностью около 280 лошадиных сил и гибридной силовой установки. Бензин-электрическая агрегат устанавливался на седаны позапрошлого поколения, но в нынешнем его не было.
Не исключено, что новый Hyundai Grandeur также получит двигатель 1.6 T-GDi из нового семейства Smart Stream, который оснащен системой изменения фаз газораспределения CVVD и на Sonata развивает 180 сил.
Источник: TheKoreanCarBlog
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Автоновости , Hyundai , Hyundai Grandeur
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