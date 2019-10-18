Раскрыта внешность первого кроссовера Aston Martin

Испанское издание Autopista опубликовало первые фотографии кроссовера Aston Martin DBX без камуфляжа. Официальная премьера новинки состоится в декабре, хотя ее внешность раскрыли еще на закрытой российской презентации. Известно, что вседорожник получит самый мощный битурбомотор V8 в нынешней линейке «Астона».

Под капотом Aston Martin DBX пропишется самая мощная 4,0-литровая «битурбовосьмерка» в линейке британцев. Если на Vantage и DB11 она выдает 510 сил и 685 (675 на DB11) Нм момента, то на кроссовере V8 форсируют до 550 сил и 700 Нм. Время разгона до «сотни» пока не известно, но «максималка» DBX точно будет больше 290 километров в час. По словам инженеров, DBX проезжает Нюрбургринг не медленнее Porsche Cayenne Turbo S.

Еще до показа самого автомобиля Aston Martin представил 11 комплектов фирменных аксессуаров для модели. Туда вошли чехол для лыж, сушилка для ботинок, четыре дорожных чемодана, запираемый багажный отсек под передним креслом и аптечка с лекарствами, а также приспособления для перевозки домашних животных.

Известно, что в России уже собрали 50 предзаказов на Aston Martin DBX, хотя цен производитель ещё не объявлял. Производство модели налажено на новом заводе марки, расположенном на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил в британском Сейнт-Атане. Платформа DBX в будущем ляжет в основу моделей Lagonda, в числе которых есть ультрароскошный кроссовер.

Источник: Autopista