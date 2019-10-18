Крым захотели оставить без бензина

В Госдуме предложили перевести Крым с бензина на газ

Крым предложили включить в число регионов, где действует федеральная программа по замещению жидкого топлива на газомоторное. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Эта программа успешно реализуется в различных регионах России, и за последние пять лет объем используемого газомоторного топлива увеличился в два раза — до одного млрд кубометров. На нем работают и КАМАЗы, и автобусы, и коммунальная техника. Цена на газ в два раза ниже, чем на "солярку" и бензин, а выбросов меньше. Крым должен оставаться зеленым", — сообщил Павел Завальный.

Завальный подчеркнул, что федеральная программа подразумевает субсидии на строительство соответствующих заправочных комплексов и переоборудование автомобилей для работы на газе.