5 ситуаций, когда проезд «под кирпич» не грозит лишением прав

Эксперты издания «Автовзгляд» привели пять случаев , когда проезд под «кирпич» не грозит автолюбителю лишением водительского удостоверения. Важно знать ПДД, подчеркивают специалисты.

Во-первых, по словам опытных водителей, когда знак «проезд запрещён» висит на въезде во двор, стоянку или АЗС, ехать можно смело, поскольку в этом случае речь идёт не о проезжей части, а о прилегающей территории, где наказаний за нарушение требований знака «фактически не существует».

Во-вторых, въезжая под «кирпич» на территорию конечной остановки автобусов по ходу движения, водитель не соблюдает исключительно требования предписанные дорожными знаками и разметкой. Наказание за нарушение — штраф в 500 рублей. Так же сотрудниками ГИБДД квалифицируется объезд пробки по трамвайным рельсам, когда над ними висит «кирпич».

Очень часто «проезд запрещён» появляется на трассах над технологическими разрывами в осевом разделительном ограждении. В таких местах разворот грозит автолюбителю вовсе не лишением прав а денежным взысканием в размере 2500 рублей.

Наконец, над полосами для общественного транспорта нередко появляются «кирпичи». Эксперты подчеркивают, что проезд по ним карается штрафом в 1500 рублей, а в столицах в размере 3000 рублей.

Лишение водительского удостоверения, напоминают специалисты, предусмотрено для автолюбителя только в том случае, если он выехал под «кирпич» на дорогу с односторонним движением или на «встречку».

Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты рассказали, как в России, двигаясь на авто по прямой, можно нарваться на штраф. По их словам, взыскание предусмотрено для автолюбителей, слишком долго едущих в крайней левом ряду, для водителей, игнорирующих требования знаков о движении по полосам, а также для тех, кто выезжает на участок дороги для реверсивного движения с «не горящими над ним огнями».