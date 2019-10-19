В России отмечен рост продаж Porsche

Porsche в России: рост продаж за три квартала на 6,4%

Porsche в России: рост продаж за три квартала на 6,4%Данные исследования «Автостат Инфо» показывают, что с января по сентябрь 2019 года покупатели в России приобрели 3900 автомобилей марки Porsche. Это на 6,4% больше количества, приобретенного годом ранее — 3666 ед. авто.

В сентябре аналитики зафиксировали почти 10-процентное снижение продаж автомобилей Porsche в России: с 533 до 481 ед. авто. В отчетный месяц было продано 295 ед. Porsche Cayenne (-1,3%), 139 автомобилей Porsche Macan (-22,3%), 26 седанов Porsche Panamera (-28%), 11 экземпляров Porsche 911, а также девять машин Porsche Boxster (+200%).