Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Porsche в России: рост продаж за три квартала на 6,4% 

«Автостат Инфо» 1 час назад
В России отмечен рост продаж Porsche
Фото: Reuters
Porsche в России: рост продаж за три квартала на 6,4%Данные исследования «Автостат Инфо» показывают, что с января по сентябрь 2019 года покупатели в России приобрели 3900 автомобилей марки Porsche. Это на 6,4% больше количества, приобретенного годом ранее — 3666 ед. авто.
За этот период дилеры немецкой марки продали 2370 внедорожников Porsche Cayenne, годом ранее продажи составляли 1802 ед. (прирост на 31,5%). Объем продаж SUV модели Porsche Macan в тот ж период составил 1018 ед., на 18,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1250 ед.). За первые девять месяцев этого года продажи модели Porsche Panamera просели на 22% в годовом сравнении, то есть с 385 до 300 ед., а объем реализации спорткаров Porsche 911, наоборот, вырос на 17% с 132 до 154 ед. Кроме того, за отчетные 9 месяцев в стране было продано 35 ед. Porsche Boxster (-17%) и 23 шт. Porsche Cayman (-57%).
В сентябре аналитики зафиксировали почти 10-процентное снижение продаж автомобилей Porsche в России: с 533 до 481 ед. авто. В отчетный месяц было продано 295 ед. Porsche Cayenne (-1,3%), 139 автомобилей Porsche Macan (-22,3%), 26 седанов Porsche Panamera (-28%), 11 экземпляров Porsche 911, а также девять машин Porsche Boxster (+200%).
Как происходит эвакуация автомобилей
«Автостат Инфо»: последние новости
Mitsubishi Pajero попрощается с российским рынком Mitsubishi Pajero попрощается с российским рынком В сентябре Skoda Kodiaq занял второе место по продажам в линейке чешской марки В сентябре Skoda Kodiaq занял второе место по продажам в линейке чешской марки Продажи Mitsubishi в России возглавил внедорожник Outlander Продажи Mitsubishi в России возглавил внедорожник Outlander
Комментарии
Автоновости , Porsche Cayman , Porsche Panamera , Porsche 911 , Porsche Macan , Porsche Cayenne , Porsche Boxster , Porsche
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин пострадал в ДТП на юге Турции
Россиянин пострадал в ДТП на юге Турции
Когда проезд «под кирпич» не грозит лишением прав
Когда проезд «под кирпич» не грозит лишением прав
Отец бросился под автобус ради спасения сына
Отец бросился под автобус ради спасения сына6
«Был с семьей»: новые детали в деле «пьяного мальчика»
«Был с семьей»: новые детали в деле «пьяного мальчика»3
Раскрыты детали ДТП с «пьяным» мальчиком
Раскрыты детали ДТП с «пьяным» мальчиком4
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение