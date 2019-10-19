В России отмечен рост продаж Porsche

Porsche в России: рост продаж за три квартала на 6,4%Данные исследования «Автостат Инфо» показывают, что с января по сентябрь 2019 года покупатели в России приобрели 3900 автомобилей марки Porsche. Это на 6,4% больше количества, приобретенного годом ранее — 3666 ед. авто.
За этот период дилеры немецкой марки продали 2370 внедорожников Porsche Cayenne, годом ранее продажи составляли 1802 ед. (прирост на 31,5%). Объем продаж SUV модели Porsche Macan в тот ж период составил 1018 ед., на 18,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1250 ед.). За первые девять месяцев этого года продажи модели Porsche Panamera просели на 22% в годовом сравнении, то есть с 385 до 300 ед., а объем реализации спорткаров Porsche 911, наоборот, вырос на 17% с 132 до 154 ед. Кроме того, за отчетные 9 месяцев в стране было продано 35 ед. Porsche Boxster (-17%) и 23 шт. Porsche Cayman (-57%).
В сентябре аналитики зафиксировали почти 10-процентное снижение продаж автомобилей Porsche в России: с 533 до 481 ед. авто. В отчетный месяц было продано 295 ед. Porsche Cayenne (-1,3%), 139 автомобилей Porsche Macan (-22,3%), 26 седанов Porsche Panamera (-28%), 11 экземпляров Porsche 911, а также девять машин Porsche Boxster (+200%).