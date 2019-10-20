В полиции появился BMW M3 для борьбы со стритрейсерами

Автопарк австралийской полиции пополнился «заряженным» седаном BMW M3 в кузове F80. Трёхобъёмник относится к автомобилям скрытого патрулирования и лишён опознавательных знаков полиции, однако жителю Канберры удалось запечатлеть «эмку» во всей красе в ходе мероприятия.

Распознать в ярком седане цвета San Marino Blue нетрафированную машину правоохранителей можно по россыпи диодных специальных сигналов красно-синего цвета: стробоскопы размещены за лобовым стеклом, сверху и снизу заднего стекла, в переднем бампере и за окном задней двери. Вероятно, «эмка» пресекает нарушения скоростного режима на загородных трассах, а в столице Австралии седан оказался на усилении.

Под капотом BMW M3 F80 трёхлитровая «битурбошестёрка» мощностью 431 лошадиную силу и крутящим моментом 550 Нм. Седан набирает первую «сотню» за 4,1 секунды и способен разгоняться до 280 километров в час с пакетом M-Driver. Пока полиция Австралии не прокомментировала сообщения в местной прессе о появлении высокопроизводительного служебного автомобиля — возможно, власти не афишируют новинку из-за специфики оперативной работы.

Для полиции Австралии мощные автомобили-«догонялки» не в новинку. На службе в «Зелёном континенте» долгое время находились восьмицилиндровые Holden Commodore, а в последние два года для профилактики безопасности дорожного движения полицейскую ливрею получили Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe и Mercedes-AMG E 43.