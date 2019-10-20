Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В полиции появился BMW M3 для борьбы со стритрейсерами 

Motor.ru 5 часов назад
В полиции появился BMW M3 для борьбы со стритрейсерами
Фото: Australian Police Vehicles Facebook Group
Автопарк австралийской полиции пополнился «заряженным» седаном BMW M3 в кузове F80. Трёхобъёмник относится к автомобилям скрытого патрулирования и лишён опознавательных знаков полиции, однако жителю Канберры удалось запечатлеть «эмку» во всей красе в ходе мероприятия.
Распознать в ярком седане цвета San Marino Blue нетрафированную машину правоохранителей можно по россыпи диодных специальных сигналов красно-синего цвета: стробоскопы размещены за лобовым стеклом, сверху и снизу заднего стекла, в переднем бампере и за окном задней двери. Вероятно, «эмка» пресекает нарушения скоростного режима на загородных трассах, а в столице Австралии седан оказался на усилении.
Под капотом BMW M3 F80 трёхлитровая «битурбошестёрка» мощностью 431 лошадиную силу и крутящим моментом 550 Нм. Седан набирает первую «сотню» за 4,1 секунды и способен разгоняться до 280 километров в час с пакетом M-Driver. Пока полиция Австралии не прокомментировала сообщения в местной прессе о появлении высокопроизводительного служебного автомобиля — возможно, власти не афишируют новинку из-за специфики оперативной работы.
Для полиции Австралии мощные автомобили-«догонялки» не в новинку. На службе в «Зелёном континенте» долгое время находились восьмицилиндровые Holden Commodore, а в последние два года для профилактики безопасности дорожного движения полицейскую ливрею получили Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe и Mercedes-AMG E 43.
Что касается российской полиции, то «заряженные» BMW несут службу только в Татарстане: в отдельном батальоне ДПС ГИБДД МВД по РТ есть 555-сильные X5 M и X6 M.
Как не стать жертвой развода в автосервисе
Motor.ru: последние новости
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа Раскрыта внешность первого кроссовера Aston Martin Раскрыта внешность первого кроссовера Aston Martin В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
Комментарии
Автоновости , Holden , BMW , BMW M3 , Holden Commodore , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три барана нарушили движение в Петербурге
Три барана нарушили движение в Петербурге1
В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем
В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем
Автобус съехал в кювет из-за кабана в Башкирии
Автобус съехал в кювет из-за кабана в Башкирии
В каких случаях лучше отказаться от авто с коробкой «автомат»
В каких случаях лучше отказаться от авто с коробкой «автомат»4
Семеро пострадали в ДТП с маршруткой в Майкопе
Семеро пострадали в ДТП с маршруткой в Майкопе
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение