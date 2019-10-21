Автомобили, которые в России ломаются чаще всего

Российские дороги — это отдельная тема для разговора. И всё бы ничего, если бы они не оказывали негативное влияние на наши автомобили. Да, можно сказать с уверенностью, что эксплуатация авто на 70 процентов зависит от состояния дорог, по которым оно ездит. В этой статье мы поговорим о машинах, которые ломаются чаще других в России.

Исследование проводили специалисты сервиса «Uremont», они опрашивали автомобилистов и выводили средний процент заявок, которые были оставлены на выполнение ремонтных работ.

Существует поверье, что ломаются больше всех отечественные автомобили, но, как вы поняли, это огромное заблуждение. Статистика говорит о том, что чаще всего на СТО обращаются владельцы иномарок. В 2019 году лидерами по количеству обращений стали Audi Peugeot , Daewoo.

Баварцы. Эти автомобили славятся своим крепким здоровьем. Но специалисты убеждены, что немецкая надёжность осталось где-то далеко. В настоящее время автомобили Эти автомобили славятся своим крепким здоровьем. Но специалисты убеждены, что немецкая надёжность осталось где-то далеко. В настоящее время автомобили Mercedes-Benz BMW ломаются немного реже, чем другие автомобили. В 2019 году без эвакуатора не справились 3 процента от всего числа авто, которые принимали участие в исследовании. Безусловно, на машины влияет множество факторов — это и погодные условия и дороги, а так же сам человек.

Subaru ломаются немного реже. Нужно отметить, что ещё прочнее являются автомобили марки Skoda . От всего числа обратившихся процент составляет 1,9. Опять же это статистика, но она показывает, что владельцы автомобилей этих марок обращаются за помощью реже всего.

Ломаться нечему. В этих парнях вы можете быть уверены. В категорию самых прочных попали автомобили марки В этих парнях вы можете быть уверены. В категорию самых прочных попали автомобили марки Opel Nissan . Специалисты говорят о том, что несмотря на то, что они всё-таки являются частью антирейтинга, ломаются реже всех.

А что по поводу отечественных автомобилей? Тут всё просто, автомобили марки LADA оказались даже крепче тех самых баварцев. На ремонт отправили всего лишь 1,6 процентов от общего числа. Так почему же с годами качество сборки автомобилей только портится? Скорее всего мы живём в век переломного момента, когда человечество должно придерживаться экологических норм, но опять же не совсем понятно, почему от этого должны страдать автомобилисты, которые тратят большие деньги на покупку автомобилей.

Прежде чем вы решите обзавестись транспортным средством, обязательно почитайте его характеристики и поинтересуйтесь процессом сборки, ведь как известно, скупой платит дважды, а то и трижды. Выбирайте хороший вариант, который создаётся специально для сурового климата и может пережить все температурные перепады, если этого требует ваш регион.

Многие пригоняют автомобили из-за границы, забывая учитывать тот факт, что весь транспорт всегда создаётся под те условия, в которых он будет эксплуатироваться. А вот нашу зиму пережить может не каждый "баварец" или "француз".

Многие подшучивают на тот счёт, что те, кто ездит на российских автомобилях, просто не ездят в СТО, а справляются самостоятельно без чьей либо помощи.