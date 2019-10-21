В Союзе страховщиков рассказали о мошенничестве с ОСАГО

В ВСС рассказали об убытках, связанных со страховым мошенничеством. Согласно официальным данным, в текущем году обманным путем мошенники хотели взыскать с организации около 4,6 млрд рублей.
Половину указанной суммы компания вынуждена была потратить на судебные тяжбы в надежде вернуть собственные средства.
Расходы на суд. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов рассказал об убытках страховых компаний, связанных с мошенничеством.
Страховое лобби подсчитало потери страховщиков от аферистов — по итогам первой половины текущего года обманным путем с компаний пытались получить 4,6 млрд руб., половину этой суммы они были вынуждены заплатить в надежде вернуть деньги в судебных исках.
Особо популярны у мошенников моторные виды страхования:
90% злоупотреблений приходится на сферу ОСАГО,
6% — на каско. Большие надежды по части борьбы с мошенниками компании возлагают на финансового омбудсмена — за 3 месяца разбора споров финансовый уполномоченный чуть чаще вставал на сторону страховщиков.
Виды мошенничества со страховкой. Наиболее популярными видами обмана оказались:
- Подделка полисов, что часто используют мошенники
- Завышение стоимости нанесенного во время ДТП ущерба
- Фиктивные аварии, таких случаев было немного, но компания понесла убытки
- Завышение стоимости имущества для оформления полиса
Ефремов отметил, что по закону страховые компании обязаны выплатить компенсацию, даже если есть подозрение в мошенничестве, в течение 20 дней после подачи заявки, что значительно затрудняет процесс освидетельствования аферы.
В случае задержки выплат, компания должна выплатить пострадавшему компенсацию, а мошенник может обратиться в суд раньше организации и получить дополнительно выплаты по закону о защите прав потребителей. Из-за сложностей в данном аспекте, аферисты нашли удачную схему получения денег, отмечают эксперты.
По данным ВСС, за период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, сумма взысканных судами со страховщиков штрафов и неустойки по закону «О защите прав потребителей» составила 5,4 млрд рублей, страховых выплат — 5,9 млрд рублей. Прочие накладные судебные расходы (экспертизы и т. п.) составили еще 2,3 млрд рублей. В страховом союзе продолжат настаивать на том, что большая часть денег, присужденных потребителям, оседает в карманах «недобросовестных автоюристов».
Где и сколько. А вот в число регионов, где средняя выплата по ОСАГО заметно превышает среднюю по РФ (67,3 тыс. рублей), входят южные территории, в частности, республики Северного Кавказа, Кубань и Ростовская область.
Как рассказывает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, это говорит об активности недобросовестных автоюристов, которые перекупают у водителей права требования, в несколько раз увеличивают сумму реального ущерба и стоимость судебной экспертизы. Впрочем, эксперт добавляет, что причина превышения среднего уровня в южных регионах также кроется в неаккуратной манере езды их жителей и частом нарушении Правил.
«Ущерб от аварий здесь исторически выше, чем в других городах, но конечно, он не может в 2,5 раза превышать среднероссийский», — заявляет Шкуматов.
В союзе страховщиков рассказали о затратах, связанных с мошенничеством с использованием полисов. Как оказалось, мошенники нашли удачную схему, как получить не только страховку, но и компенсацию по закону о защите прав потребителей.
Тем не менее, эксперты разрабатывают новые методы выявления случаев аферы, а злоумышленники в итоге получают предписанное законом наказание.
Итог. Страховые лоббисты сегодня надеются, что институт финансового омбудсмена, который в обязательном порядке с 1 июня 2019 года рассматривает все споры клиентов со страховщиками по моторным видам, снизит долю довольно сомнительных выплат. Пока служба уполномоченного принимает решения с незначительным перевесом в пользу страховщиков: с 3 июня по 30 августа 49% ее решений приняты в пользу потребителей и 51% больше — в пользу страховщиков.