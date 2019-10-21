В Союзе страховщиков рассказали о мошенничестве с ОСАГО

В Союзе страховщиков рассказали о мошенничестве по страховым выплатам ОСАГО

В ВСС рассказали об убытках, связанных со страховым мошенничеством. Согласно официальным данным, в текущем году обманным путем мошенники хотели взыскать с организации около 4,6 млрд рублей.

Половину указанной суммы компания вынуждена была потратить на судебные тяжбы в надежде вернуть собственные средства.

Расходы на суд. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов рассказал об убытках страховых компаний, связанных с мошенничеством.

Страховое лобби подсчитало потери страховщиков от аферистов — по итогам первой половины текущего года обманным путем с компаний пытались получить 4,6 млрд руб., половину этой суммы они были вынуждены заплатить в надежде вернуть деньги в судебных исках.

Особо популярны у мошенников моторные виды страхования:

90% злоупотреблений приходится на сферу ОСАГО,

6% — на каско. Большие надежды по части борьбы с мошенниками компании возлагают на финансового омбудсмена — за 3 месяца разбора споров финансовый уполномоченный чуть чаще вставал на сторону страховщиков.

Подделка полисов, что часто используют мошенники

Завышение стоимости нанесенного во время ДТП ущерба

Фиктивные аварии, таких случаев было немного, но компания понесла убытки

Завышение стоимости имущества для оформления полиса Виды мошенничества со страховкой. Наиболее популярными видами обмана оказались:

Ефремов отметил, что по закону страховые компании обязаны выплатить компенсацию, даже если есть подозрение в мошенничестве, в течение 20 дней после подачи заявки, что значительно затрудняет процесс освидетельствования аферы.

В случае задержки выплат, компания должна выплатить пострадавшему компенсацию, а мошенник может обратиться в суд раньше организации и получить дополнительно выплаты по закону о защите прав потребителей. Из-за сложностей в данном аспекте, аферисты нашли удачную схему получения денег, отмечают эксперты.

По данным ВСС, за период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, сумма взысканных судами со страховщиков штрафов и неустойки по закону «О защите прав потребителей» составила 5,4 млрд рублей, страховых выплат — 5,9 млрд рублей. Прочие накладные судебные расходы (экспертизы и т. п.) составили еще 2,3 млрд рублей. В страховом союзе продолжат настаивать на том, что большая часть денег, присужденных потребителям, оседает в карманах «недобросовестных автоюристов».

Где и сколько. А вот в число регионов, где средняя выплата по ОСАГО заметно превышает среднюю по РФ (67,3 тыс. рублей), входят южные территории, в частности, республики Северного Кавказа, Кубань и Ростовская область.

Как рассказывает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов , это говорит об активности недобросовестных автоюристов, которые перекупают у водителей права требования, в несколько раз увеличивают сумму реального ущерба и стоимость судебной экспертизы. Впрочем, эксперт добавляет, что причина превышения среднего уровня в южных регионах также кроется в неаккуратной манере езды их жителей и частом нарушении Правил.

«Ущерб от аварий здесь исторически выше, чем в других городах, но конечно, он не может в 2,5 раза превышать среднероссийский», — заявляет Шкуматов.

В союзе страховщиков рассказали о затратах, связанных с мошенничеством с использованием полисов. Как оказалось, мошенники нашли удачную схему, как получить не только страховку, но и компенсацию по закону о защите прав потребителей.

Тем не менее, эксперты разрабатывают новые методы выявления случаев аферы, а злоумышленники в итоге получают предписанное законом наказание.

Итог. Страховые лоббисты сегодня надеются, что институт финансового омбудсмена, который в обязательном порядке с 1 июня 2019 года рассматривает все споры клиентов со страховщиками по моторным видам, снизит долю довольно сомнительных выплат. Пока служба уполномоченного принимает решения с незначительным перевесом в пользу страховщиков: с 3 июня по 30 августа 49% ее решений приняты в пользу потребителей и 51% больше — в пользу страховщиков.