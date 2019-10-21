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В Россию прекратили поставки легендарного внедорожника 

Lenta.ru + ещё 11 37 минут назад
В Россию прекратили поставки легендарного внедорожника
Фото: Мitsubishi motors
Последняя партия внедорожника Mitsubishi Pajero в комплектации Final Edition поступит в продажу в России 1 ноября 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского представительства компании Mitsubishi Motors.
Финальная партия состоит из 500 машин в комплектациях Instyle и Ultimate по цене от 2,3 миллиона рублей. Вне зависимости от комплектации все Pajero Final Edition оснащены трехлитровым бензиновым двигателем и полноприводной трансмиссией Super Select 4WD.
В настоящий момент цены на модель стартуют с отметки в 2,99 миллиона рублей. По данным аналитического агентства «Автостат», за первые девять месяцев 2019 года в России было продано 884 Mitsubishi Pajero.
Mitsubishi Pajero выпускался с 1982 года — за это время модель сменила четыре поколения. Она прославилась выступлением в ралли-рейдах. На счету Pajero 12 побед в ралли-марафоне Дакар — больше, чем у любого другого автомобиля в истории. Всего за 37 лет было выпущено более 640 тысяч автомобилей этой модели.
Ранее в октябре стало известно, что продажи внедорожника Mitsubishi Pajero в России прекратятся до конца года. Причиной прекращения продаж стало окончание срока действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС) в конце 2019 года, которое позволяет продавать машины на российском рынке. Продлевать его не будут, поэтому и поставлять машины в 2020 году станет невозможно.
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Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi
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