Почему объекты в зеркалах ближе, чем кажутся

Почему объекты в зеркалах автомобилей ближе, чем кажутся

На зеркальных элементах некоторых автомобилей, в частности, для американского рынка можно видеть надпись: Objects in mirror are closer than the appear. Вы никогда не задумывались, почему находящиеся позади объекты действительно могут подкрасться к вам ближе, чем может показаться?

Неужели автопроизводители не могут делать нормальные зеркала, не искажающие действительность? На самом деле, так задумано из соображений безопасности. Дело в том, что цвет, текстура, форма и другие характеристики объектов влияют на отражение света. При этом, если объект в свою очередь отражается в зеркале, то его восприятие зрителем может исказиться.

В Штатах с пассажирской стороны применяются элементы со слегка выгнутой наружу поверхностью для предоставления более широкого обзора и уменьшения площади слепых зон. Вместе с этим происходит искажение и объекты, которые как будто находятся дальше, чем кажутся, по факту оказываются ближе. Тем временем с водительской стороны зеркало плоское и отражающее картину мира более точно.