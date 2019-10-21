Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi представил внедорожник будущего 

Lenta.ru 2 часа назад
Audi представил внедорожник будущего
Фото: Audi AG
Немецкий концерн Audi представил на автосалоне во Франкфурте концепт-кар AI:Trail quattro, который демонстрирует, какими будут внедорожники в ближайшем будущем. Об этом говорится в пресс-релизе автопроизводителя, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По замыслу создателей, AI:Trail quattro — это экологически чистый и автономный электромобиль, владельцы которого не потеряли страсть к исследованию труднодоступных уголков планеты.
Большая площадь остекления кузова обеспечивает хорошую обзорность во все стороны, а 22-дюймовые колеса, расставленные по углам кузова, и дорожный просвет 34 сантиметра наделяют автомобиль хорошей проходимостью.
В ночное время суток местность перед машиной освещают не только фары, но и пять дронов, которые базируются на крыше AI:Trail quattro, а взлетев, освещают дорогу с разных углов.
В салоне помимо двух кресел с ремнями безопасности есть два шезлонга на втором ряду, которые можно достать из машины на пикнике.
В движение концепт-кар приводится четырьмя электромоторами суммарной мощностью 435 лошадиных сил. Полного заряда аккумулятора должно хватить на 400-450 километров езды по асфальту или на 250 километров путешествия по бездорожью.
В марте 2019 года концерн Audi представил концепт электромобиля Audi Q4 e-tron на автосалоне в Женеве. Четырехдверный кроссовер оснастили двумя электродвигателями суммарной мощностью 306 лошадиных сил с фирменной системой полного привода quattro.
Водителей проверят на наркотики с помощью экспресс-теста
Последние новости
Медведев охарактеризовал российскую экономику Медведев охарактеризовал российскую экономику Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России На Украине возобновили дело о вмешательстве в выборы президента США На Украине возобновили дело о вмешательстве в выборы президента США
Комментарии
Автоновости , Audi , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ДТП маршрутки и трамвая в Петербурге попало на видео
ДТП маршрутки и трамвая в Петербурге попало на видео1
Почему объекты в зеркалах ближе, чем кажутся
Почему объекты в зеркалах ближе, чем кажутся
Установлена причина ДТП с 13 погибшими в регионе РФ
Установлена причина ДТП с 13 погибшими в регионе РФ3
273 600 рублей: как «кусается» транспортный налог
273 600 рублей: как «кусается» транспортный налог1
В Таиланде построят эстакаду для велосипедов в 20 км
В Таиланде построят эстакаду для велосипедов в 20 км2
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение