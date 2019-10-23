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Количество автодилеров в России снизилось до 3,3 тысячи 

Автостат + ещё 1 1 час назад
В России упало число автодилеров
Фото: РИА Новости
Количество автодилеров в России снизилось до 3,3 тысячи.
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках проведенного мониторинга установили, что на середину октября 2019 года в нашей стране насчитывалось 3 323 официальных дилерских центра* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.
Отметим, что с начала нынешнего года их количество уменьшилось на 127 (в январе было 3 450 дилеров). При этом снижение числа дилерских центров за этот период объясняется тем, что было заключено 343 новых дилерских контрактов, а расторгнуто — 470.
Из марок, дилерские сети которых сократились сильнее других, стоит отметить Ravon (-70 шт.). Но это объясняется, прежде всего, реорганизацией дилерской сети в связи с объявленным возвращением узбекского производителя на российский рынок. Как отметили в самой компании, в ближайшее время количество дилеров Ravon будет расти.
За 9 месяцев на 48 дилеров меньше стало у американского Ford, который, напомним, объявил об уходе из легкового сегмента в нашей стране. В свою очередь, китайский Lifan сократил свою дилерскую сеть на 35 официальных представителей. Еще один бренд из КНР — Chery — «потерял» 14 дилеров. На 8 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 — у FAW. Также стоит отметить, что немало дилеров перешло в разряд сервисных партнеров.
Среди марок, которые за отчетный период нарастили свои дилерские сети, тоже выделяются китайские. Например, JAC после пятилетнего перерыва заключил дилерские контракты с 50 компаниями. Haval, который открыл собственный автозавод в России, увеличил количество дилеров на 41. У Changan прибавилось 16 дилеров, у Geely — 8, а у DFM — 7.
LADA, которая обладает крупнейшей дилерской сетью в России, увеличила число официальных представителей на 6. На столько же дилеров больше стало у Mitsubishi, а у другого японского бренда — Suzuki — этот показатель составил +5. Немецкий бренд Audi и корейский KIA расширили свои дилерские сети за счет 4 компаний.
* Без учета отдельных сервисных центров
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Автоновости , Geely , Chery , Audi , FAW , Lifan , Kia , Suzuki , Lada , Mitsubishi , Ford
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