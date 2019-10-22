Land Rover готовит конкурента для «Гелендвагена»

Топовая версия Land Rover Defender с индексом 130 получит восьмиместный салон, люксовое наполнение и улучшенные оффроудные качества, благодаря которым сможет соперничать с Mercedes "Гелендваген".

Дорогой Defender разделит колесную базу с пятидверным 110, а салон увеличат за счет удлиненного заднего свеса, сообщает издание Autocar. Длина кузова составит 5100 мм — на 342 мм больше, чем у Defender 110 и примерно на 50 мм короче, чем у BMW X7. В высоту новинка окажется чуть меньше компактного 90 — 1915 мм, а ширина составит 1999 мм.

Разработкой Defender 130 занимается подразделение Special Vehicle Operations (SVO), известное "заряженными" модификациями моделей Range Rover и Jaguar

С новой версией марка планирует вступить в популярный сегмент мощных и дорогостоящих внедорожников, одну из главных позиций в котором удерживает Mercedes-AMG G 63.

По предварительным данным, Defender 130 дебютирует во второй половине следующего года, а на конвейер встанет в 2021 году.

Премьера нового Land Rover Defender в версиях 90 и 110 состоялась в сентябре. До отечественного рынка внедорожник новой генерации доберется во второй половине 2020 года.