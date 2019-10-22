Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Land Rover готовит конкурента для «Гелендвагена» 

Авторамблер + ещё 3 3 часа назад
Land Rover готовит конкурента для «Гелендвагена»
Фото: Авторамблер
Топовая версия Land Rover Defender с индексом 130 получит восьмиместный салон, люксовое наполнение и улучшенные оффроудные качества, благодаря которым сможет соперничать с Mercedes "Гелендваген".
Дорогой Defender разделит колесную базу с пятидверным 110, а салон увеличат за счет удлиненного заднего свеса, сообщает издание Autocar. Длина кузова составит 5100 мм — на 342 мм больше, чем у Defender 110 и примерно на 50 мм короче, чем у BMW X7. В высоту новинка окажется чуть меньше компактного 90 — 1915 мм, а ширина составит 1999 мм.
Разработкой Defender 130 занимается подразделение Special Vehicle Operations (SVO), известное "заряженными" модификациями моделей Range Rover и Jaguar.
С новой версией марка планирует вступить в популярный сегмент мощных и дорогостоящих внедорожников, одну из главных позиций в котором удерживает Mercedes-AMG G 63.
По предварительным данным, Defender 130 дебютирует во второй половине следующего года, а на конвейер встанет в 2021 году.
Премьера нового Land Rover Defender в версиях 90 и 110 состоялась в сентябре. До отечественного рынка внедорожник новой генерации доберется во второй половине 2020 года.
Вытащили из авто за секунду до столкновения с поездом
Авторамблер: последние новости
Власти доработают реформу ОСАГО Власти доработают реформу ОСАГО Skoda случайно рассекретила новую Octavia до премьеры Skoda случайно рассекретила новую Octavia до премьеры Культовый внедорожник Mitsubishi покинул российский авторынок Культовый внедорожник Mitsubishi покинул российский авторынок
Комментарии1
Автоновости , Land Rover Defender , Jaguar , BMW , Rover , Land Rover
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю262
В Подмосковье рассказали о ходе работ по ремонту дорог
В Подмосковье рассказали о ходе работ по ремонту дорог1
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове3
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
Авто из кортежа Медведева сбило пешехода
Авто из кортежа Медведева сбило пешехода112
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
05:20
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
ДТП
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
01:00
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
ДТП
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение