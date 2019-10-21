СМИ: АвтоВАЗ прекратил сборку двух моделей Lada

С 1 октября 2019 года тольяттинский автопроизводитель заморозил выпуск Lada Vesta и Largus на метане.

Об этом сообщает в понедельник издание Auto.Mail.ru, в распоряжении которого оказалось информационное письмо, направленное дилерам марки.

Причина остановки производства Lada Largus CNG и Lada Vesta CNG — прекращение госпрограммы EcoGAZ, без которой модели могут оказаться слишком дорогими для клиентов.

По данным издания, выпуск моделей на газе приостановлен как минимум до начала следующего года.

АвтоВАЗе подтвердили, что прием заказов на такие «Весты» и «Ларгусы» на ноябрь завершен, но полностью они с рынка не уйдут.

"Мы не планируем снятие LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG c производства. Об открытии приема заказов на следующий период будет сообщено дополнительно", — прокомментировал представитель концерна.

На прошлой неделе тольяттинский автогигант зарегистрировал фирменный слоган и логотип для Lada.