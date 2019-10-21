СМИ: АвтоВАЗ прекратил сборку двух моделей Lada 

С 1 октября 2019 года тольяттинский автопроизводитель заморозил выпуск Lada Vesta и Largus на метане.
Об этом сообщает в понедельник издание Auto.Mail.ru, в распоряжении которого оказалось информационное письмо, направленное дилерам марки.
Причина остановки производства Lada Largus CNG и Lada Vesta CNG — прекращение госпрограммы EcoGAZ, без которой модели могут оказаться слишком дорогими для клиентов.
По данным издания, выпуск моделей на газе приостановлен как минимум до начала следующего года.
В АвтоВАЗе подтвердили, что прием заказов на такие «Весты» и «Ларгусы» на ноябрь завершен, но полностью они с рынка не уйдут.
"Мы не планируем снятие LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG c производства. Об открытии приема заказов на следующий период будет сообщено дополнительно", — прокомментировал представитель концерна.
На прошлой неделе тольяттинский автогигант зарегистрировал фирменный слоган и логотип для Lada.