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Skoda раскрыла внешность серийного купе-кроссовера 

Motor.ru + ещё 6 3 часа назад
Skoda раскрыла внешность серийного купе-кроссовера
Фото: Motor
Компания Skoda опубликовала тизер серийного купеобразного кроссовера Kamiq GT и объявил дату премьеры — 4 ноября. Модель ориентирована на китайский рынок и вряд ли будет продаваться за его пределами.
Дизайн «товарного» кросс-купе уже перестал быть секретом — незадолго до появления в Сети официальных скетчей фотографии автомобиля появились в базе Министерства промышленности КНР. Как и стандартный Kamiq, кроссовер базируется на платформе PQ25 от лифтбека Rapid, в то время как одноименная модель для Европы построена на архитектуре MQB.
Габариты Kamiq GT уже известны: в длину он достигает 4409 миллиметров, в ширину — 1781 миллиметров, а колесная база равна 2610 миллиметрам. По размерам автомобиль можно сравнить с другим европейским купеобразным кроссовером — Renault Arkana. Модель от французской марки на 136 миллиметров длиннее и на 39 миллиметров шире, а колесная база на 111 миллиметров больше.
Есть и подробности о силовых агрегатах. Под капотом у чешского кроссовера установлен атмосферный бензиновый мотор объемом 1,5 литра мощностью 110 лошадиных сил от стандартного Kamiq. Альтернативой послужит 116-сильный наддувной двигатель объемом 1,6 литра.
В сентябре этого года Skoda рассекретила Kamiq Monte Carlo, выполненную «в стиле ралли». Такой автомобиль можно узнать по черным вставкам в экстерьере, в том числе по окантовке радиаторной решетки, контрастным корпусам наружных зеркал, черному диффузору, шильдикам на передних крыльях и 17-дюймовым литым дискам. Опционально кроссовер можно заказать с 18-дюймовыми дисками.
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Автоновости , Renault , Skoda
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