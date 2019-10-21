Появилось первое изображение электрокара от Mazda

Электрический кроссовер Mazda: первое изображение

В Сети появилась изображение предполагаемого электрокара Mazda . Новинка, мировая премьера которой состоится на Токийском автосалоне в конце октября, фигурирует под именем MX-30.

По предварительной информации, первая массовая электрическая «Мазда» получит 143-сильный электромотор (265 Нм) и тяговую батарею на 35,5 киловатт-часа — такая силовая установка использовалась на прототипе e-TPV. Модель построена на специально спроектированной для нее платформе и оборудована «уникальной системой открывания дверей».

Mazda

Как говорят в компании, интерьер электрокара будет «создавать ощущение простора», видимо, за счет «парящей» центральной консоли с дополнительными пустотами. В серию модель пойдет в следующем году. Причем кроссовер на батарейках предложат не только на домашнем рынке, но и за его пределами, в том числе в Европе.

Выпуская модель на электротяге, в Mazda тем не менее не отказываются от дальнейшей разработки ДВС. В следующем году японская марка расширит моторную гамму и представит новую линейку дизельных агрегатов.