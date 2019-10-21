AliExpress превращает Audi в Porsche Taycan

На AliExpress продают супергаджет, превращающий Audi в Porsche Taycan

Помните, как выглядит передняя панель нового Porsche Taycan с отдельным дисплеем мультимедии для переднего пассажира? Так вот китайцы не просто помнят: они смекнули, что сейчас это новый тренд в индустрии, и по-быстрому выпустили аналог такого решения для автомобилей Audi

На популярной торговой площадке AliExpress АвтоВести обнаружили LCD-дисплей, который предназначен для семейства Audi A4 /А5. Цена "конвертации" Audi в Porsche в китайском стиле — 59 293 рубля. Плюс еще 4 000 за доставку в Россию.

Дисплей интегрируется в панель взамен штатной накладки над бардачком с пассажирской стороны. Вокруг экрана выполнена рамка, а сам дисплей имеет узкую и вытянутую форму. Вдобавок здесь есть единственная кнопка управления, меняющая режимы работы. Сами китайские продавцы называет свое творение "виртуальным ко-пилотом".

Окей, сравнивая это странное устройство с медиасистемой Porsche Taycan, мы, разумеется, иронизировали. Китайская ЖК-панель умеет отображать лишь несколько базовых параметров — на нее выводятся показатели наружной температуры, время и дата, скорость, маршрутные данные, текущая передача и остаток топлива в процентах. Основную часть дисплея занимает графическая шкала тахометра.

Других режимов у экрана не предусмотрено, да и в целом описание не блещет информативностью: точный размер дисплея и способ подключения продавец указать почему-то забыл. Странный подход, учитывая стоимость ЖК-панели.

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Забавный, конечно, у китайцев получился "виртуальный ко-пилот". Выглядит эффектно и, наверняка, произведет впечатление на пассажира. Но заказывать LCD-экран по цене почти в 1 тысячу долларов без гарантии — сомнительное мероприятие!