Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На AliExpress продают супергаджет, превращающий Audi в Porsche Taycan 

Автовести 1 час назад
AliExpress превращает Audi в Porsche Taycan
Фото: РИА Новости
Помните, как выглядит передняя панель нового Porsche Taycan с отдельным дисплеем мультимедии для переднего пассажира? Так вот китайцы не просто помнят: они смекнули, что сейчас это новый тренд в индустрии, и по-быстрому выпустили аналог такого решения для автомобилей Audi.
На популярной торговой площадке AliExpress АвтоВести обнаружили LCD-дисплей, который предназначен для семейства Audi A4/А5. Цена "конвертации" Audi в Porsche в китайском стиле — 59 293 рубля. Плюс еще 4 000 за доставку в Россию.
Дисплей интегрируется в панель взамен штатной накладки над бардачком с пассажирской стороны. Вокруг экрана выполнена рамка, а сам дисплей имеет узкую и вытянутую форму. Вдобавок здесь есть единственная кнопка управления, меняющая режимы работы. Сами китайские продавцы называет свое творение "виртуальным ко-пилотом".
Окей, сравнивая это странное устройство с медиасистемой Porsche Taycan, мы, разумеется, иронизировали. Китайская ЖК-панель умеет отображать лишь несколько базовых параметров — на нее выводятся показатели наружной температуры, время и дата, скорость, маршрутные данные, текущая передача и остаток топлива в процентах. Основную часть дисплея занимает графическая шкала тахометра.
Других режимов у экрана не предусмотрено, да и в целом описание не блещет информативностью: точный размер дисплея и способ подключения продавец указать почему-то забыл. Странный подход, учитывая стоимость ЖК-панели.
На АлиЭкспрессе начали продавать поддельные смарт-ключи для BMW
Забавный, конечно, у китайцев получился "виртуальный ко-пилот". Выглядит эффектно и, наверняка, произведет впечатление на пассажира. Но заказывать LCD-экран по цене почти в 1 тысячу долларов без гарантии — сомнительное мероприятие!
Водителей проверят на наркотики с помощью экспресс-теста
Автовести: последние новости
Готовим носовые платки: в Россию уже едет прощальная версия внедорожника Pajero Готовим носовые платки: в Россию уже едет прощальная версия внедорожника Pajero Реформу ОСАГО отправили на перезагрузку: она кое-кого сильно напугала Реформу ОСАГО отправили на перезагрузку: она кое-кого сильно напугала Россиян лишат еще одной культовой модели. Теперь это Pajero Россиян лишат еще одной культовой модели. Теперь это Pajero
Комментарии
Автоновости , Audi , BMW , Porsche , Audi A4 , сайт "Автовести"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Россию прекратили поставки легендарного внедорожника
В Россию прекратили поставки легендарного внедорожника
ДТП маршрутки и трамвая в Петербурге попало на видео
ДТП маршрутки и трамвая в Петербурге попало на видео1
Audi представил внедорожник будущего
Audi представил внедорожник будущего
273 600 рублей: как «кусается» транспортный налог
273 600 рублей: как «кусается» транспортный налог7
Почему объекты в зеркалах ближе, чем кажутся
Почему объекты в зеркалах ближе, чем кажутся
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение