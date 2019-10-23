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Москвичка накопила штрафов на полмиллиона 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Москвичка Леля Иванова накопила штрафов за парковку на полмиллиона и решила изменить систему. Об этом она сообщила в своем фейсбуке.
Зимой Иванова с семьей переехала в Таганский район, а в начале весны «Московский паркинг» выдал ей резидентное разрешение на парковку. С тех пор она передвигалась на автомобиле преимущественно в пределах действия разрешения, а недавно при попытке продать машину выяснила, что все это время ее штрафовали. Общая сумма штрафов — почти 500 тысяч рублей.
Оказалось, что практически сразу после выдачи резидентного разрешения «Моспаркинг» аннулировал его по причине обнаружения нескольких штрафов.
В первой половине апреля Иванова была письмом, отправленным «Почтой России», уведомлена о намерении приостановить действие ее разрешения. Письмо, вероятно, затерялось.
Во второй половине апреля разрешение было приостановлено, письмо об этом было отправлено тем же способом и вновь не было получено. В течение последовавших шести месяцев уведомления о штрафах Ивановой слали «Почтой России» на адрес ее предыдущего местожительства.
Москвичка обратилась со своей проблемой в «Московский паркинг». Там сослались на законность своих действий. Девушка обратилась в пресс-службу учреждения. После этого ее резидентное разрешение заработало, часть штрафов была аннулирована, но не все.
«Вообще-то я хотела тихонько разобраться с этим в суде, сделать выводы, превратить историю в поучительную и потом рассказать, но после первых же попыток просто собрать документы поняла, что так не выйдет», — добавила Иванова.
По словам девушки, ее дело касается не законности и незаконности, а работы законов и ее последствий. Она убеждена, что это должно измениться, но сделать это тихо невозможно, потому что «люди-окна ничего не слушают».
Комментарии1
Автоновости , Видео , Другое , Почта России
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