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Москвичку оштрафовали на полмиллиона рублей за неоплаченную парковку 

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Москвичка задолжала полмиллиона за парковку
Фото: «Мир 24» / Алан Кациев (МТРК «Мир»)
Жительница Москвы может отправиться в суд, чтобы оспорить правомерность вынесенных ей штрафов. Долг за неоплаченную парковку около дома достиг 500 тыс. рублей, сообщает РБК.
Автомобилистка, парковавшая свой автомобиль возле дома в Таганском районе столицы, обнаружила на своем счету более 80 непогашенных штрафов, выписанных ей за неоплату парковки. При этом женщина имела на руках парковочное разрешение, оформленное по месту жительства, разрешающее ей бесплатно оставлять машину в районе проживания.
Но оказалось, что действие резидентского разрешения на парковку было приостановлено. И на протяжении нескольких месяцев ее автомобиль, стоявший у дома, попадал в объектив фотокамеры, фиксирующей неоплату парковки. В общей сложности долг москвички, постепенно пополняясь, достиг полумиллиона рублей.
Выяснилось, что женщина просто не знала о выписанных ей штрафах, так как письма с постановлениями приходили на старый адрес проживания, хотя разрешение на парковку она оформляла уже на новом месте жительства. По ее словам, на портале госуслуг, где она указала свой новый адрес, не было никакой информации о неоплаченных ранее штрафах по предыдущему месту проживания. А квитанции приходили по старому адресу.
В свою очередь, в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) пояснили, что действие парковочного разрешения должницы было приостановлено из-за неоплаченных штрафов. К моменту выдачи резидентского парковочного документа срок их оплаты еще был актуален. А то, что предыдущие штрафы она не видела на информационных порталах, в ведомстве объяснили тем, что она указала там только водительское удостоверение, а нужно было добавить еще и госномер автомобиля.
Парковочное ведомство Москвы пошло навстречу автовладелице, и активировало ее резидентское разрешение, чтобы москвичке не приходили новые постановления о неоплате парковки. При этом в АМПП посоветовали должнице обратиться в суд в случае, если она не согласна с вынесенными ранее штрафами.
В июле сообщалось, что судебные приставы Москвы за первые семь месяцев 2019 года арестовали имущество 21 водителя из-за неоплаченных штрафов за парковку.
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