Москвичка получила штраф в 500 тыс. рублей за парковку

Получившей штраф в 500 тыс. рублей за парковку москвичке дали совет

Москвичке, получившей штрафов на 500 тыс. рублей, в том числе за нарушения правил парковки, следует обращаться в суд, если она не согласна с выписанными постановлениями, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

В АМПП отметили, что москвичке могли приходить штрафы не только за неоплату парковки, но и за превышение скорости и другие нарушения ПДД, передает РИА «Новости».

«Мы понимаем, что автомобилистка попала в очень неприятную ситуацию, однако ГКУ «АМПП» действуют строго в рамках закона, поэтому в случае несогласия с выписанными постановлениями автомобилистке необходимо обратиться в суд», — сообщили в пресс-службе АМПП.

«Согласно статье 29.11 КоАП РФ, постановления направляются « Почтой России » по адресу, указанному при регистрации автомобиля в ГИБДД , поэтому для того, чтобы получать штрафы по новому адресу, автомобилистка должна была сообщить об его изменении в ГИБДД», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, в АМПП рассказали, что данные о выписанных постановлениях могли не отображаться на информационных порталах, так как, чтобы их получать, нужно указать не только номер водительского удостоверения, как сделала автомобилистка, но и госномер автомобиля.

«Тем не менее, письма с уведомлениями о приостановке разрешения отправлялись автомобилистке именно по новому адресу, указанному ей при оформлении парковочного разрешения, однако все письма вернулись назад, так как автовладелица их не забрала», — уточнили в пресс-службе.

В АМПП подчеркнули, что сведения на порталах носят только информационный характер, официальный способ уведомления автовладельца о наличии штрафа — это почтовое отправление.

«Мы всегда идем навстречу водителям, но и автомобилистам следует быть внимательнее при заполнении документов и проверке почты. Сейчас парковочное разрешение автовладелицы действует, чтобы она не получала новых штрафов за неоплату парковки, несмотря на то, что другие неоплаченные штрафы являются основанием для его приостановления», — сказали в пресс-службе.

В понедельник жительница Москвы Леля Иванова пожаловалась в соцсети, что ее оштрафовали на 500 тыс. рублей за неправильную парковку. По словам москвички, все 80 штрафов не отображались на порталах «Госуслуги» и «Автокод».