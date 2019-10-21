Harley-Davidson с автографом понтфика продан на аукционе

Harley-Davidson с автографом папы Римского продали за $50 тысяч

Аукционный дом Bonhams продал "Святого Дэвидсона" — мотоцикл, на котором расписался папа Римский Франиск.

Неизвестный покупатель заплатил за эксклюзив 54 тыс. долларов, которые, по данным BBC, отправятся на строительство школы и жилья для детей-сирот в Африке.

"Святой Дэвидсон" спроектировали байкеры из немецкого города Вюрцбург. Harley-Davidson, выкрашенный в перламутрово-белый цвет и украшенный позолотой, был передан во владение Папских миссионерских обществ, а в июле отправился в Ватикан, где на его баке расписался глава Католической церви.

Как сообщает Bonhams, мотоцикл оснащен двигателем объемом 1570 кубических сантиметров. "Мы невероятно гордимся тем, что нам доверили продажу этого уникального мотоцикла, призванного принести пользу в столь важном деле", — отметил представитель аукционного дома.