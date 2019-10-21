Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Harley-Davidson с автографом папы Римского продали за $50 тысяч 

Авторамблер 1 час назад
Harley-Davidson с автографом понтфика продан на аукционе
Фото: Авторамблер
Аукционный дом Bonhams продал "Святого Дэвидсона" — мотоцикл, на котором расписался папа Римский Франиск.
Неизвестный покупатель заплатил за эксклюзив 54 тыс. долларов, которые, по данным BBC, отправятся на строительство школы и жилья для детей-сирот в Африке.
"Святой Дэвидсон" спроектировали байкеры из немецкого города Вюрцбург. Harley-Davidson, выкрашенный в перламутрово-белый цвет и украшенный позолотой, был передан во владение Папских миссионерских обществ, а в июле отправился в Ватикан, где на его баке расписался глава Католической церви.
Как сообщает Bonhams, мотоцикл оснащен двигателем объемом 1570 кубических сантиметров. "Мы невероятно гордимся тем, что нам доверили продажу этого уникального мотоцикла, призванного принести пользу в столь важном деле", — отметил представитель аукционного дома.
В прошлом году папа Римский продал подаренный ему суперкар Lamborghini Huracan. Отдающий предпочтение скромным автомобилям понтифик передал вырученные деньги на нужды обездоленных африканских детей.
Водителей проверят на наркотики с помощью экспресс-теста
Авторамблер: последние новости
Культовый внедорожник Mitsubishi покинул российский авторынок Культовый внедорожник Mitsubishi покинул российский авторынок Власти доработают реформу ОСАГО Власти доработают реформу ОСАГО СМИ: АвтоВАЗ прекратил сборку двух моделей Lada СМИ: АвтоВАЗ прекратил сборку двух моделей Lada
Комментарии
Автоновости , Lamborghini , Lamborghini Huracan
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузовик протаранил здание детсада в Ханты-Мансийске
Грузовик протаранил здание детсада в Ханты-Мансийске1
AliExpress превращает Audi в Porsche Taycan
AliExpress превращает Audi в Porsche Taycan
В Россию прекратили поставки легендарного внедорожника
В Россию прекратили поставки легендарного внедорожника
ДТП маршрутки и трамвая в Петербурге попало на видео
ДТП маршрутки и трамвая в Петербурге попало на видео1
Audi представил внедорожник будущего
Audi представил внедорожник будущего
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение