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Власти намерены пересмотреть реформу ОСАГО 

Рамблер 1 час назад
Власти намерены пересмотреть реформу ОСАГО
Фото: РИА Новости
Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы приняли решение еще раз обсудить ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года, из-за возможного роста стоимости тарифов. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, пересмотру могут подвергнуться ключевые изменения в законопроекте об ОСАГО — увеличение лимита выплат страховщика по ущербу жизни и здоровью до 2 миллионов рублей, отказ от территориального коэффициента при расчете цены полиса, а также право страховщика варьировать тарифы внутри одинаковых групп автовладельцев из одного и того же региона.
«Изучаются болевые точки, которые могут спровоцировать рост тарифов ОСАГО», — подтвердил изданию президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.
При этом он подчеркнул, что речь не идет «о политическом запрете или отмене курса на индивидуализацию тарифа».
Издание, со ссылкой на свои источники отмечает, что администрация президента и ЦБ озабочены возможным повышением тарифов ОСАГО — этим и вызван перенос срока рассмотрения законопроекта. Ожидается, что 31 октября в Совете федерации пройдут парламентские слушания по проекту, на 18 ноября запланировано аналогичное мероприятие в Госдуме.
Как ранее сообщал «Рамблер», изначально планировалось, что законопроект о реформе ОСАГО может быть рассмотрен Государственной думой в первом чтении 8 октября, позже его рассмотрение было перенесено на 15 октября и вновь отложено. При этом в Минфине РФ заявили, что реформа разработана в интересах автовладельцев.
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Комментарии
Автоновости , Игорь Юргенс , Администрация Президента РФ , Госдума , Совет Федерации , Минфин , Центральный банк России
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