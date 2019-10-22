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Электросамокаты предложили приравнять к мопедам, узнали СМИ 

Газета.Ru 3 часа назад
Взялись по-крупному: владельцев сигвеев заставят отвечать
Фото: Газета.Ru
Начальник центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин сообщил, что планируется создание категории транспорта под названием "средства индивидуальной мобильности", куда войдут электросамокаты, сигвеи, гироскутеры и моноколеса. Об этом пишут "Известия".
Сообщается, что в законодательство планируют внести правила пользования этим транспортом.
Кроме того, предлагается приравнять гражданскую ответственность владельцев электросамокатов к правам автомобилистов.
Известно, что в некоторых странах Евросоюза в ближайшем будущем уже запретят ездить на данных средствах передвижения на тротуарах.
Как пояснил сопредседатель движения "Союза пешеходов" Владимир Соколов, это произойдет из-за того, что "они не могут обеспечить экстренного торможения и резко сменить курс".
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Автоновости , Дмитрий Митрошин , Владимир Соколов , ЕС , МВД , газета "Известия"
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