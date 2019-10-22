Взялись по-крупному: владельцев сигвеев заставят отвечать

Начальник центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин сообщил, что планируется создание категории транспорта под названием "средства индивидуальной мобильности", куда войдут электросамокаты, сигвеи, гироскутеры и моноколеса. Об этом пишут "Известия".
Сообщается, что в законодательство планируют внести правила пользования этим транспортом.
Кроме того, предлагается приравнять гражданскую ответственность владельцев электросамокатов к правам автомобилистов.
Известно, что в некоторых странах Евросоюза в ближайшем будущем уже запретят ездить на данных средствах передвижения на тротуарах.
Как пояснил сопредседатель движения "Союза пешеходов" Владимир Соколов, это произойдет из-за того, что "они не могут обеспечить экстренного торможения и резко сменить курс".