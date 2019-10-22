Успеть до подорожания: в Кыргызстане массово скупают машины

Небывалая активность наблюдается на авторынке Кыргызстана. Покупатели скупают машины, пока не закончились льготные пошлины. Произойдет это с Нового года, и тогда цены на автомобили могут подскочить в десять раз. На рынке побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Кристина Босивская.

На авторынках Кыргызстана ажиотаж. Каждый продавец оформляет по две-три машины в день. Люди хотят успеть с покупкой до конца года. 31 декабря в республике закончится действие льготных таможенных пошлин на авто.

«Возьмем, к примеру, Toyota Camry 2009 года с двигателем объемом 2,5 литров. Она сейчас оформляется на таможне за 1250 долларов США, а после 1 января эта же машина будет оформляться за 13600 долларов. Значит, цена поднимется в 11 раз», — указал пресс-секретарь Государственной таможенной службы Жаманак Нусурканов.

Продавцы говорят: средняя платежеспособность кыргызстанцев в три раза ниже этой суммы. Многим машина — даже подержанная — будет просто не по карману.

«Скоро машина снова станет роскошью. Простой кыргызстанец уже не сможет позволить себе авто. Подорожают не только вновь привезенные машины. Цены поднимутся и на те, что были ввезены до новых правил. Ведь зачем мне отдавать машину по старой цене, если я могу накинуть на нее 2, 3 тысячи на фоне того, какие подорожали остальные», — отметил продавец Аскербек Жаныбаев.

Понимают это и покупатели. Некоторые берут в долг у родственников и друзей, чтобы успеть до подорожания. На рынок пришли даже те, кто и не собирался покупать автомобиль.

«Мы пока только смотрим. Не знаем, что взять. Вообще не думали о машине раньше. Но сейчас народ понял, что если не успеть купить до Нового года, то потом не купишь. И поэтому мы тоже пришли на рынок», — говорит бишкекчанин Орунбай Баймырзаев.

Особенно предприимчивые дельцы покупают машины впрок. На этом авторынке появилась новая опция: люди покупают и заранее бронируют места для продажи. Машины, которые находятся за моей спиной, продавать начнут лишь со следующего года.

Другие продавцы начали заключать контракты с новыми поставщиками, искать выходы напрямую на автомобильные заводы.

«Ищем поставщиков из России. Федеральный автопром станет единственным выходом для автолюбителей Кыргызстана», — считает продавец Кыял Шукуров.

Изменение таможенных тарифов очень сильно влияет на количество ввозимых в Кыргызстан автомашин. Например, в 2014 году, когда суммы выросли в прошлый раз, поток сократился в 55 раз: за год ввезли всего 2 тысячи машин против 110 тысяч штук городом ранее.

В 2018 году в России выпустили почти два миллиона автомобилей. В Казахстане более 30 тысяч. Развито производство легковых автомобилей и в Узбекистане. Учитывая цены на таможенные пошлины, кыргызстанцам будет дешевле привозить авто именно из этих стран, чем переплачивать за европейские и японские модели.