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Рассекречена внешность кроссовера Aston Martin DBX 

Автостат 2 часа назад
Рассекречена внешность кроссовера Aston Martin DBX
Фото: Reuters
Премьера кроссовера Aston Martin DBX состоится в декабре, однако в распоряжении испанского издания Auto Pista оказались шпионские фотографии новой модели.
Судя по снимкам, передняя часть кузова Aston Martin DBX будет напоминать суперкар DB11. В частности, новинка получит радиаторную решетку схожей формы, а также похожие фары головного света, пишет портал Autonews.ru.
Ранее сообщалось, что Aston Martin DBX будет оснащен самым мощным двигателем V8 в истории британской марки. Кроссовер укомплектуют четырехлитровой «восьмеркой» с двойным наддувом, которая используется на суперкарах DB11 и Vantage нового поколения. При этом на кроссовере DBX отдача агрегата вырастет с 510 л.с. и 675 Н•м крутящего момента до 550 л.с. и 700 Н•м.
Aston Martin
Не исключено, что в дальнейшем у Aston Martin DBX появится «старшая» модификация с 5,2-литровым V12 с двумя турбинами, отдача которого составит около 750 л.с. В список доступного оснащения войдут специальные пакеты оборудования, которые покупатель сможет выбрать в зависимости от своих увлечений. К примеру, водители с домашними животными смогут оборудовать новинку портативной стиральной машиной, специальной защитой на бампер, а также перегородкой между багажным отделением. Кроме того, будут доступны крепления для перевозки лыж и специальная сушилка для ботинок.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АГ «Авилон» уже начал прием предзаказов на Aston Martin DBX, на который уже поступило более 30 заявок. Первые поставки на российский рынок планируются в 2020 году. «Для Aston Martin Россия является одним из ключевых европейских рынков. Благодаря выходу первого внедорожника Aston Martin DBX мы ожидаем увеличение интереса к марке в России», — заявил президент европейского офиса Aston Martin Томас Кисэль. Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году — смотрите в «Календаре новинок».
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Автоновости , Aston Martin , Авилон
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