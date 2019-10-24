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АЗС начнут наказывать за недолив топлива 

Ura.Ru + ещё 5 1 час назад
АЗС начнут штрафовать за недолив бензина
Фото: URA.RU
С 2021 года для автозаправочных станций (АЗС) введут штрафы за недолив топлива. За обман автовладельцев Минпромторг предлагает наказывать заправщиков оборотными штрафами на сумму 500 тысяч рублей.
Пока правительство готовит новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП), который вступит в силу с января 2021 года, пишет газета «Известия». В Минпромторге уточнили, что штраф за недолив топлива будет составлять 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, однако он не может быть менее 500 тысяч рублей. за повторные нарушения сумма штрафа увеличится до 3% от выручки, но не менее двух млн рублей.
На данный момент для АЗС за недолив установлены штрафы для должностных лиц до 50 тысяч рублей, для юрлиц — не более 100 тысяч рублей.
ранее сообщалось, что в ходе проверок АЗС на каждой пятой заправке был обнаружен недолив топлива. Нарушителями признали 39 АЗС из 200 проверенных Росстандартом.
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Автоновости , Бортжурнал , Минпромторг , газета "Известия"
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