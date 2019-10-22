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Toyota показала тизер Supra с огромным антикрылом 

Авторамблер 3 часа назад
Toyota показала тизер Supra с огромным антикрылом
Фото: Авторамблер
Японская компания опубликовала тизер экспериментальной версии Supra под название 3000GT, которая дебютирует в ноябре на тюнинг-фестивале SETA в Лос-Анджелесе.
Новинку назвали в честь концепт-кара 1994 года Supra TRD3000GT, который оснастили массивным обвесом и 323-сильной "шестеркой" объемом 3 л.
По предварительным данным, новая версия получит рядный турбомотор того же объема, развивающий 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Он будет работать в паре с восьмидиапазонным "автоматом".
Агрегат будет разгонять спорткар с места до первой "сотни" за 4,3 сек. — то же время требуется Supra GR. "Максималку" также ограничат на уровне 250 км/ч.
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Автоновости , Toyota
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