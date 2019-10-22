В Подмосковье рассказали о ходе работ по ремонту дорог

В Московской области рассказали о ходе работ по ремонту дорог, сообщает телеканал «360».

В 2019 году поставлена задача отремонтировать почти 2,5 тыс. км дорог. На региональных участках все работы завершены.

«Мы идём хорошим темпами, и я очень надеюсь, что каждый год наши жители видят изменения на региональных и муниципальных дорогах», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Среди муниципалитетов-лидеров — Кашира, Химки, Дмитровский, Домодедово и Ленинский.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге рассказали о ходе реализации нацпроекта по ремонту дорог.