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В Подмосковье рассказали о ходе работ по ремонту дорог 

RT на русском 54 минуты назад
В Подмосковье рассказали о ходе работ по ремонту дорог
Фото: РИА Новости
В Московской области рассказали о ходе работ по ремонту дорог, сообщает телеканал «360».
В 2019 году поставлена задача отремонтировать почти 2,5 тыс. км дорог. На региональных участках все работы завершены.
«Мы идём хорошим темпами, и я очень надеюсь, что каждый год наши жители видят изменения на региональных и муниципальных дорогах», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Среди муниципалитетов-лидеров — Кашира, Химки, Дмитровский, Домодедово и Ленинский.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге рассказали о ходе реализации нацпроекта по ремонту дорог.
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