Самые надежные автомобили по пробегу

Речь о надежности автомобилей с пробегом ведется уже достаточно длительное время.

Исследование проводилось зарубежными специалистами, среди 300 тысяч автомобилей, которые были распределены по классам. В исследовании принимали участие машины, выпущенные в период с 2002 по 2012 год, и проходившие обслуживание исключительно в сервисных центрах официального дилера. Благодаря имеющимся данным, специалисты смогли назвать модели машин, которые смогли пройти наибольшее расстояние без проведения капитального ремонта.

Автомобили компакт-класса. В этом классе автомобилей первое место в рейтинге досталось В этом классе автомобилей первое место в рейтинге досталось Subaru Impreza. Он нередко упускается из виду потенциальными покупателями, несмотря на свое качество и надежность. Причиной становится цена, которая на порядок выше машин-конкурентов. Тем не менее, эта модель имеет в своей конструкции турбину и полный привод, что выгодно отличает ее от других автомобилей. На других моделях вряд ли получится проехать, например, по снегу толщиной 10 см. Impreza же позволит сделать это без особых усилий.

Машины среднего класса. В этом классе пальму первенства завоевала модель В этом классе пальму первенства завоевала модель Acura TL, представляющая собой Honda Accord , но под другим названием. Наиболее же удивительным будет тот факт, что продажи модели осуществляются и в Японии, где имеется собственный аналог этой модели. Различие же между этими двумя машинами состоит в степени роскошности и мощности, где неоспоримое преимущество имеет вариация TL. Покупая автомобиль этой марки, особое внимание стоит уделить поколениям со второго по четвертое.

Класс полноразмерных машин с большим пробегом. В этом классе наблюдается полное господство автомобилей, которые на сегодняшний день снискали огромную популярность и продолжают использоваться в качестве автомобилей такси. К ним относятся В этом классе наблюдается полное господство автомобилей, которые на сегодняшний день снискали огромную популярность и продолжают использоваться в качестве автомобилей такси. К ним относятся Ford Crown Victoria Lincoln Town Car.

Ни в одной стране мира нет такого количества Ford Crown, как в США. Они и по настоящее время используются как машины службы такси, а также полицейскими. Большая часть авто уже достаточно повидали на своем веку, но продолжают использоваться водителями и демонстрируют потрясающую надежность.

Модель же Town CAR может напомнить своим владельцам о тех временах, когда расположение в подкапотном пространстве мотора V8 не доставляло автовладельцу каких-либо чрезвычайных растрат. В то время владельцы подобных машин никоим образом не задумывались о том, как сэкономить на своем автомобиле. В настоящее время они продолжают работать на американских дорогах, завоевав особую популярность у водителей такси американских мегаполисов.

Кроссоверы. Не каждый автомобиль может похвастаться длинным циклом производства, в рамках которого на протяжении многих лет выпускаются машины без проведения существенных изменений в дизайне и конструкции. Наиболее ярким представителем таких машин в этом классе становится Не каждый автомобиль может похвастаться длинным циклом производства, в рамках которого на протяжении многих лет выпускаются машины без проведения существенных изменений в дизайне и конструкции. Наиболее ярким представителем таких машин в этом классе становится Volvo XC 90. Предыдущее его поколение было выпущено около 10 лет назад. Сейчас же, несмотря на наличие модели нового поколения, автомобиль продолжают выпускать со старыми моторами в нескольких вариантах. При покупке машины стоит обратить внимание на тип мотора, и приобретать только тот вариант, который встречается в объявления наиболее часто.

Итог. Автомобили, представленные в рейтинге, сумели пройти достаточно большое количество километров без проведения серьезного капитального ремонта и заслужили право называться лучшими. Приобретая подобный автомобиль, есть возможность получения по-прежнему высокого качества по приемлемой цене.